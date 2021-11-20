المغرب.. منتدي : مشروع قانون حقوق الطفل غير واضح

أكد منتدى اتفاقية حقوق الطفل، (فرع المغرب)، أن عملية صياغة قانون الطفل بالمغرب بات يعتليه الغموض وعدم الوضوح ، معبرا عن قلقه حول تقرير الدولة الخاص بتتبع وتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعا المنتدى إلى الأخذ بالاعتبار أولوية مشاركة المغرب في مختلف المساطر الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتعزيز التبادلات في هذا المجال.



وذكر المنتدى، في الرسالة ذاتها، بأهمية اعتماد نهج متكامل يحترم التوصيات والمعايير الدولية، وبتنفيذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوق الطفل بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.