عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام محافظة قنا يتابع إصلاح خط المياه بأبوتشت

السكرتير العام قنا
السكرتير العام قنا يتابع اصلاح خط المياه بأبوتشت

تابع المهندس نبيل الطيبى ، السكرتير العام لمحافظة قنا ، أعمال اصلاح الكسر المفاجئ الذى حدث بأحد خطوط المياه بمدينة أبوتشت،  رافقه الدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت والمهندس أسعد عبدالباقى، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأبوتشت . 


وقال السكرتير العام لمحافظة قنا ، إن الكسر حدث مساء أمس فى خط مياه قطر ٨٠٠ ملم ، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن ١٤ قرية كان يغذيها خط المياه .

 

“القودة” تنهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بفرشوط في قنا

تقديم الخدمات لـ 2694 سيدة في قافلة لتنظيم الأسرة بقنا

 

و أضاف الطيبى، بأنه فور ورود البلاغ لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام ، انتقل فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الحدث و تم الدفع بسيارات الشفط لسحب المياه التى تسربت جراء الكسر وكذلك تم الدفع بمعدات الحفر وجارى العمل على قدم وساق لإنهاء اعمال الإصلاح خلال ساعات قليلة تمهيداً لإعادة ضخ المياه إلى القرى المتضررة . 


و أوضح الطيبى ، بأنه تم التنسيق مع إدارة مرور قنا لتحويل حركة سير السيارات إلى طرق بديلة أثناء فترة الإصلاح لضمان تحقيق السيولة المرورية، بتوجيهات من محافظ قنا .

 

و وجه الطيبى ، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة إزالة الآثار المترتبة عن الكسر وتسوية الطريق عقب إنتهاء أعمال الإصلاح وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة .
 

السكرتير العام قنا يتابع اصلاح خط المياه بأبوتشت 
السكرتير العام قنا يتابع اصلاح خط المياه بأبوتشت 
السكرتير العام قنا يتابع اصلاح خط المياه بأبوتشت 
السكرتير العام قنا يتابع اصلاح خط المياه بأبوتشت 
السكرتير العام قنا يتابع اصلاح خط المياه بأبوتشت 
قنا الكسر المفاجئ الصرف الصحى أبوتشت المياة انقطاع مياه الشرب

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يكافئ عمال النظافة تقديرا لتفانيهم في العمل

قررت أحارب البطالة.. حكاية شاب حول سيارته الملاكى لكافيه متنقل لتقديم المشروبات بقنا.. فيديو

ترشيحاتنا

أفريكسيم بنك: مصر أبرمت اتفاقيات بـ 4.8 مليار دولار بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية

تاتوهات ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل.. فيديوجراف

جامعة الأزهر تكلف 6 من أوائل الكليات في وظيفة معيد وتستبعد اثنين آخرين

فيضانات وانهيارات أرضية.. مصرع 17شخص وفقدان أكثر من 100آخرين في الهند

الداخلية فى أسبوع.. ضبط تهرب ضريبي بـ 4 مليارات جنيه..ومصرع عناصر إجرامية

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأحد 21 نوفمبر لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

الطقس غدا.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 محافظة بينها القاهرة والصعيد

منع كارثة.. سائق قطار يتوقف قبل الإطاحة بسيارة نقل تعطلت على القضبان

ألقيا جثته في مصرف.. عاطلان يمزقان جسد سائق لسرقة توك توك بالمرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

فيديو

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ