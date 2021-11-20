سكرتير عام محافظة قنا يتابع إصلاح خط المياه بأبوتشت

تابع المهندس نبيل الطيبى ، السكرتير العام لمحافظة قنا ، أعمال اصلاح الكسر المفاجئ الذى حدث بأحد خطوط المياه بمدينة أبوتشت، رافقه الدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت والمهندس أسعد عبدالباقى، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأبوتشت .



وقال السكرتير العام لمحافظة قنا ، إن الكسر حدث مساء أمس فى خط مياه قطر ٨٠٠ ملم ، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن ١٤ قرية كان يغذيها خط المياه .

و أضاف الطيبى، بأنه فور ورود البلاغ لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام ، انتقل فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الحدث و تم الدفع بسيارات الشفط لسحب المياه التى تسربت جراء الكسر وكذلك تم الدفع بمعدات الحفر وجارى العمل على قدم وساق لإنهاء اعمال الإصلاح خلال ساعات قليلة تمهيداً لإعادة ضخ المياه إلى القرى المتضررة .



و أوضح الطيبى ، بأنه تم التنسيق مع إدارة مرور قنا لتحويل حركة سير السيارات إلى طرق بديلة أثناء فترة الإصلاح لضمان تحقيق السيولة المرورية، بتوجيهات من محافظ قنا .

و وجه الطيبى ، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة إزالة الآثار المترتبة عن الكسر وتسوية الطريق عقب إنتهاء أعمال الإصلاح وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة .



السكرتير العام قنا يتابع اصلاح خط المياه بأبوتشت

السكرتير العام قنا يتابع اصلاح خط المياه بأبوتشت

السكرتير العام قنا يتابع اصلاح خط المياه بأبوتشت

السكرتير العام قنا يتابع اصلاح خط المياه بأبوتشت