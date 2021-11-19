“القودة” تنهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بفرشوط في قنا

تمكنت الجهود الشعبية والأمنية بـ قنا، من إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة آل حسان بعزبة القعامزه، خلال جلسة صلح قودة - أو الكفن - بمركز فرشوط، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ومئات المواطنين.

شهد فعاليات جلسة الصلح، حازم عمر نائب محافظ قنا واللواء إيهاب طه مساعد مدير أمن قنا والنائب فتحي قنديل والنائب محمد عزت القاضي عضوا مجلس النواب والنائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ والعميد قرشي عبد المنعم رئيس فرع البحث الجنائي بفرشوط والشيخ عبد المعطى أبو زيد عضو لجنة المصالحات الثأرية والقس ببنوده سمير راعي كنيسة الملاك ميخائيل بفرشوط.



ونقل نائب محافظ قنا، تحيات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لطرفي الصلح وجميع الحاضرين، مقدماً شكره لأبناء العمومة لنبذهم الخلافات الثأرية وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة ورتضائهم وسعيهم إلى الصلح، داعيا الله عز وجل أن يبارك هذا الصلح وأن يهدى جميع المتخاصمين و أن يعم الأمن والسلام والرخاء في كافة ربوع مصرنا الحبيبة، كما قدم شكره وتقديره لأعضاء لجنة المصالحات وكبار رجال العائلات في إتمام هذا الصلح.



وقال مساعد مدير أمن قنا، إن الأجهزة الأمنية تعمل في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية والعمل علي منع وقوع الجريمة.

وأوضح مساعد مدير الأمن، بأن مديرية أمن قنا تعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخصومات الثأرية للوصول نحو قنا بلا ثأر .

إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا