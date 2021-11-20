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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار عبوة ناسفة قرب معبر حدودي بين الأردن وسوريا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم السبت، بأن إرهابيين استهدفوا بعبوة ناسفة إحدى النقاط الأمنية على الجانب السوري من المعبر الحدودي السوري الأردني بمحافظة درعا جنوب سوريا.

وقال العميد ضرار الدندل، قائد شرطة محافظة درعا، لوكالة "سبوتنيك": إن "انفجار العبوة الناسفة التي زرعها مجهولون قرب إحدى النقاط الأمنية انفجار العبوة الناسفة في معبر (نصيب- جابر) الحدودي السوري الأردتي، لم يسفر عن أي إصابات بشرية".

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وأكد العميد الدندل أن "من قام بزرع العبوة، كانت غايته إحداث أكبر قدر من الوفيات والأضرار، إلا أن الأضرار كانت مادية فقط".

وفور الانفجار قامت الجهات الأمنية على الفور بأعمال تمشيط احترازية لمختلف منطقة لمعبر الحدودي.

وأشار قائد الشرطة إلى أن "حركة المعبر لم تتأثر بالمطلق جراء انفجار العبوة، وأن عملياته تسير بشكل طبيعي والجهات المعنية تقوم بعملها على أكمل وجه".

وأكد العميد الدندل أن "القوى الأمنية والشرطية ستستمر بعملها بكل حزم وقوة لمكافحة كل أذناب الإرهاب ممن يحاولون تهديد الاستقرار والأمان في هذه المحافظة، لاسيما بعد أن تم دحر المشروع الإرهابي وسقوطه بفضل تضحيات الجيش السوري".

معبر حدودي عبوة ناسفة انفجار الأردن سوريا محافظة درعا

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