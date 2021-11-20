الزراعة : مصر أقل من أوروبا وأمريكا فى نسبة الإصابة بالسرطانات بسبب المبيدات

قال الدكتور محمود فهيم رئيس مركز المناخ الزراعى، أن التغير المناخي يؤثر على الزراعات وحجم الإنتاج من المحاصيل الزراعية.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، التكيف مع التغيرات المناخية يتطلب زيادة أنتاجية المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن مصر تعمل على زيادة الرقعة الزراعية.

وتابع قائلا:" طريق زى طريق الضبعة،ساعد فى توفير 300 ألف فدان، ومن المستهدف أنه يضيف 2 مليون فدان، غاية الطرق ليس المواصلات فقط".

المبيدات الحشرية

وعن جودة المحاصيل الزراعية المصرية قال فهيم:" الدولة اهتمت بجودة المحاصيل، عن طريق معامل وزارة الزراعة للتأكد خلوها من المبيدات والكيماويات".

وأكد رئيس مركز المناخ الزراعى: أنه حسب الإحصائيات الرسمية، فمصر من أقل الدول عالميا التى يصاب مواطنيها بالسرطان بسبب المبيدات الحشرية حتى أن النسبة أقل من مواطنى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة".