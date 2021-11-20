الموسيقار هاني شنودة ينتصر لمطربي المهرجانات: ضد فكرة المنع لكن مع العقاب

علق على قرار وقفهم

قال الموسيقار هاني شنودة إن فن "الراب" هو شعر إفريقي ولا يخص نقابة الموسيقيين سواء بنجاحهم في امتحانات النقابة أو رسوبهم كون هذه النوعية من الموسيقى تعتمد على الإلقاء وليس الغناء.

وتابع في مداخلة هانى شنودة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلاً : "الراب لا يعنينا لأنه ليس غناء وهو عبارة عن "ريتم".

الشرطة



مبيناً أنه في حال وجود كلمات بها إسفاف أو معاني هابطة فهو لايتبع شرطة المصنفات لكنه يتبع شرطة الآداب قائلاً: "اللي بينزل على اليوتيوب ممكن يتجابوا عن طريق "الشرطة " كون هذه الأغاني التي تبث على "اليوتيوب " خاصة أنها تبث من داخل مصر ومعروفين من يغنونها مواطنين مصريين ومش بيشتغلوا من بره.



وكشف أنه ضد فكرة المنع لكن مع فكرة معاقبة من يقدم أغاني تحمل كلمات هابطة أو مسفة عبر الشرطة قائلاً : أنا مش مع المنع لأني مقدرش أقول للناس اللي بتمشي في نهر الشارع نمنع المشي لكن اللي نزل من على الرصيف يتعاقب".

تابع: اللي يقول أغاني وكلمات خارجة شرطة الآداب والنيابة تحبسه وتعاقبه".



وحول أحقية النقابة في منع المطربين قال:"ما ينفعش كل واحد يقوم بدور الثاني ماينفعش أنا كموسيقي أمنع وشرطة الآداب تتفرج اللي يقول كلمة مش مؤدبة أو خارجة فيه شرطة آداب وشرطة المصنفات معنية فقط بالحقوق الخاصة بالملكية الفكرية".