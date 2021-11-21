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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني سرحان يتعاقد على فيلم اللي مايتسموش

هاني سرحان
هاني سرحان

تعاقد السيناريست هاني سرحان على فيلم "اللي مايتسموش" مع شركة نيوسينشري، وهو أولى مؤلفاته السينمائية، التي يتناول من خلالها عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات التي مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال، ومن المقرر أن يكون الفيلم جاهزًا للإطلاق خلال 2022.

وقد برز اسم هاني سرحان من خلال أعمال مثل ثنائية الأب الروحي، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل لمس أكتاف، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل الفتوة الذي حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.

إصابة السيناريست هاني سرحان بـ فيروس كورونا

هاني سرحان يعلن تعافيه من فيروس كورونا

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. ويشهد هاني سرحان في الفترة الحالية نشاطًا فنيًا، فبعد منافسته الناجحة في موسم رمضان الماضي بمسلسل الاختيار 2: رجال الظل، يعمل حاليًا على فيلمه الروائي الأول اللي مايتسموش والذي سيكون من إنتاج نيوسنشري.

 

 

الاختيار 2 فيروس كورونا الحقيقة والخيال مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2

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