أحمد العوضي يشارك متابعيه بصورة له مع عمرو سعد وخالد سرحان من مهرجان نجم العرب .. شاهد

نشر الفنان احمد العوضى صورة له مع الفنان عمرو سعد و خالد سرحان ، من مهرجان نجم العرب ، وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

وعلق احمد العوضى " مهرجان نجم العرب جائزة احسن ممثل دور أول عن مسلسل اللي مالوش كبير اخواتي النجم عمرو سعد والنجم خالد سرحان ".



و يذكر ان اخر أعمال أحمد العوضي مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي شارك فيه النجوم : ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.



مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.