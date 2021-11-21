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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

45 ألف أفغاني لا يزالون في القواعد الأمريكية ينتظرون إعادة توطينهم

صدى البلد

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن حوالي 45 ألف أفغاني يقيمون في معسكرات مؤقتة في القواعد العسكرية الأمريكية ما زالوا ينتظرون إعادة توطينهم بعد أكثر من شهرين من انسحابهم من أفغانستان.

وقال كورتيس فيلاسكيز، العقيد في سلاح الجو و"حاكم" القرية في قاعدة هولومان الجوية في نيو مكسيكو ، للصحيفة "نحن جزيرة إليس بالنسبة لهذا الجيل".

والقرية في هولومان واحدة من ثماني مناطق على قواعد أمريكية أقيمت لإيواء الأفغان في انتظار إعادة توطينهم في البلاد. ذكرت وكالة "رويترز" أن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال إنه تم نقل 73 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن 7100 انتهى بهم الأمر في هولومان وما زال هناك أكثر من 4000 يقيمون هناك.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز أن هناك حوالي 26000 طلبًا من الأفغان يتطلعون لدخول الولايات المتحدة بموجب برنامج خاص ينتظرون مراجعته من قبل خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي.

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وقالت فيكتوريا بالمر المتحدثة باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لرويترز إن "الوكالة تقوم بمراجعة هذه الطلبات فور ورودها ويتم التعامل مع معظمها في غضون 90 يومًا، لكن الزيادة في الطلبات هذا العام ستعني على الأرجح تأخيرات، لكنها لم تذكر إلى متى".

وذكرت الصحيفة أن أولئك الذين يخضعون للإفراج المشروط لأسباب إنسانية هنا ليس لديهم مسار فوري للحصول على إقامة دائمة ويفتقرون إلى الوصول إلى بعض المزايا المقدمة للاجئين مثل الخدمات الطبية والاستشارية.

وطلبت إدارة بايدن من الكونجرس تمرير قانون التكيف الأفغاني، والذي من شأنه أن يمنح أولئك الذين أعيد توطينهم في الولايات المتحدة القدرة على التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء بعد عام. وقد حثت جماعات حقوق الإنسان غير الهادفة للربح مثل هيومن رايتس فيرست الكونجرس على تمرير مشروع القانون.

أفغاني القواعد أفغانستان هولومان الولايات المتحدة الأمن الداخلي

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