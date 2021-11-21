احذر إصابتك بضعف الانتصاب بسبب هذا المرض

قال أحمد العياشى ، استشارى الذكورة والعقم ، إن السكر وعلاقته بالضعف الجنسى محور مهم ،فنسبة 75% من مرضى السكرى مصابون بضعف الانتصاب بدرجات متفاوتة وذلك فى مراحل عمرية مختلفة .

وأضاف أحمد العياشى ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، أن حوالى 25% من مرضى السكر يتم اكتشاف مرضهم وتشخيص أعراضهم فى عيادات الذكورة وتكون شكوى المريض بإصابته بضعف الانتصاب ويطلب منه الطبيب عمل تحليل سكر تراكمى .



وأشار أحمد العياشى ، إلى أن استشارى الذكورة يصنف حوالى 25% من مرضى السكرى أما النسبة المتبقية تعانى من ضعف الانتصاب بدرجات متفاوتة حسب درجة اصابة الشخص بمرض السكرى والذى يعتمد على الاستعداد الجينى لحدوث مضاعفات من مرض السكرى حسب الاستعداد الوراثى ، درجة ضبط قياس السكر فى الدم .



وتابع أحمد العياشى ، أن هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في الضعف الجنسي وضعف الانتصاب، وهي: التدخين، وزيادة نسبة الدهون في الدم، وخلل الهرمونات، مشيراً إلى أنها أسباب من الممكن علاجها خلال فترة قصيرة.، كاشفا هناك مشكلتين تؤثر على الإنجاب لدى الرجال حتى وإن لم تؤثر على الحالة الصحية، لافتاً إلى أن هناك قطاعين من الناس يمكن ان يتعرضوا لمشكلة كبيرة مثل المراهقين.

