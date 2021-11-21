عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذر إصابتك بضعف الانتصاب بسبب هذا المرض

العقم
العقم

قال أحمد العياشى ، استشارى الذكورة والعقم ، إن السكر وعلاقته بالضعف الجنسى محور مهم ،فنسبة 75% من مرضى السكرى مصابون بضعف الانتصاب بدرجات متفاوتة وذلك فى مراحل عمرية مختلفة .

وأضاف  أحمد العياشى  ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي  ، أن حوالى 25% من مرضى السكر يتم اكتشاف مرضهم وتشخيص أعراضهم فى عيادات الذكورة وتكون شكوى المريض بإصابته بضعف الانتصاب ويطلب منه الطبيب عمل تحليل سكر تراكمى .


وأشار  أحمد العياشى ، إلى أن استشارى الذكورة يصنف حوالى 25% من مرضى السكرى أما النسبة المتبقية تعانى من ضعف الانتصاب بدرجات متفاوتة حسب درجة اصابة الشخص بمرض السكرى والذى يعتمد على الاستعداد الجينى لحدوث مضاعفات من مرض السكرى حسب الاستعداد الوراثى ، درجة ضبط قياس السكر فى الدم .

وتابع  أحمد العياشى ،  أن هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في الضعف الجنسي وضعف الانتصاب، وهي: التدخين، وزيادة نسبة الدهون في الدم، وخلل الهرمونات، مشيراً إلى أنها أسباب من الممكن علاجها خلال فترة قصيرة.، كاشفا هناك مشكلتين تؤثر على الإنجاب لدى الرجال حتى وإن لم تؤثر على الحالة الصحية، لافتاً إلى أن هناك قطاعين من الناس يمكن ان يتعرضوا لمشكلة كبيرة مثل المراهقين.
 

الضعف الجنسي الحالة الصحية الجنس السكري مرضى السكر الهرمونات الدهون

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد السلطان حسين كامل.. لماذا تحولت مصر إلى سلطنة في عهده؟

ابني يسألني عن ماهية الله فكيف أرد عليه؟

أيهما أولى سداد الدين أم الصدقة؟ الإفتاء توضح

الوزراء يكشف حقيقة إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل

السيسي يطلق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021- 2025 خلال القمة الثلاثاء المقبل

في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة .. مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس اليوم.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 منطقة بالجمهورية

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟ .. وعودة الدراسة بهذه المحافظات

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

الأرصاد تعلن عن مناطق سقوط الأمطار اليوم.. شاهد

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة .. متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

إجراءات عاجلة من "السكة الحديد" والمترو" لمواجهة الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج كورونا والسرطان.. طبيب هندوسي يأكل روث البقر في مقطع فيديو صادم|شاهد

نشرة المنوعات.. معجب يصب الأموال بالجردل فوق رأس مغنية شعبية.. لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل تصليح

مشروع قانون لمعاقبة الكلاب بعد هجوم مروع على طفلة أثناء عودتها من المدرسة|شاهد

أثناء تصليحها.. شاهد لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل|فيديو

فيديو

لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء.. ضرب عميل داخل فرع فودافون |انفوجراف

العدل ليس شرطا.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ