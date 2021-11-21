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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"يا أحلي ضحكة".. ويزو تهنئ زوجها بمناسبة عيد ميلاده

صدى البلد

هنأت الفنانة الكوميدية، دينا محسن"ويزو"، زوجها الممثل الكوميدي شريف حسني، بمناسبة عيد ميلاده، وأرسلت إليه تهنئة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشرت ويزو صورة لزوجها وهو يحتفل بعيد ميلاده بتورتة علي شكل نادي الزمالك،وكتبت له من خلال صورته:"كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال 100 مليون سنة وانت ناجح ومحقق إللي نفسك فيه ياأحلي ضحكة في الدنيا وعيد زواج سعيد".


وفي سياق أخر،انتهت الفنانة دينا محسن (ويزو) - نجمة فريق مسرح مصر - من تصوير مشاهدها فى فيلم تماسيح النيل ، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.


فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي،هنادي مهنا، محمد ثروت،سليمان عيد،محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.

الفنانة دينا محسن أخبار ويزو ويزو وزوجها صور ويزو ويزو

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