ننشر مواعيد حصص الأسبوع الحالي من البرامج التعليمية على قناة مدرستنا |صور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول مواعيد عرض حصص الأسبوع الحالي من البرامج التعليمية الخاصة بـ مناهج طلاب المرحلتين الابتدائية والاعدادية على قناة “مدرستنا”.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن هذه الجداول تخص مواعيد البرامج التعليمية المقرر بثها على قناة مدرستنا خلال الفترة من اليوم ٢١ نوفمبر حتى ٢٧ نوفمبر بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

جدير بالذكر أن تردد قناة مدرستنا ١ للمرحلة الابتدائية : 12303 أفقي ، معدل ترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 5/6 .

أما تردد قناة مدرستنا ٢ للمرحلة الإعدادية فهو 10777 أفقي ، معدل ترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 5/6

وتحرص قناة مدرستنا على التواصل الدائم مع أولياء الأمور والطلبة لمعرفة ردود فعلهم على المحتوى المقدم، وسماع مقترحاتهم لتجديد ما يقدم على شاشتها، وكان فصل القنوات وتخصيص كل منهما لمرحلة من أكثر الطلبات الملحة.



سيتم إذاعة البرامج التعليمية الخاصة بكل مرحلة على القناة المخصصة لها، ما يتيح فرصة أكبر لشرح المحتوى الدراسي للطلاب، وإذاعته في وقت مناسب فور عودتهم من المدرسة، وإعادته بشكل مكثف ومناسب ومركز لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على استيعاب المناهج.

أيضا ستطلق قناة مدرستنا فقرة خاصة يومية باسم "دليل المعلم" ستتيح شرحا تفصيليا للمعلمين وأولياء الأمور عن منهج الصف الرابع الابتدائي وكيفية مساعدة الطلاب على فهمه، وهي المبادرة التي ستعمم على كل المراحل قريبا.



وسيكون أولياء الأمور على موعد مع برنامج يومي باسم "ازاي" الذي يناقش الصحة النفسية للطلبة، وأكثر أنواع الاضطرابات النفسية عند الأطفال والمراهقين، البرنامج مخصص لمخاطبة الأمهات والآباء والمدرسين حول التعامل مع الأطفال ومناقشة أساليب التربية الحديثة وحماية الطفل. يقدم الاستشارات النفسية كوكبة من خبراء طب نفس الأطفال منهم مها عماد الدين، وسحر داوود، ونرمين بلال.

بينما يذاع برنامج جروب الماميز الذي تقدمه ياسمين نور الدين، في موعده الجديد في العاشرة مساء على مدرستنا 1 ومدرستنا 2.

وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن حل الأسئلة على الوحدات التي يذاكرها الطالب هو أفضل طريقة لتثبيت المعلومات.

ودعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جميع الطلاب للدخول على "بنك الأسئلة" الموجود على منصة حصص مصر لمراجعة المقررات أولا بأول.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب التسجيل الان على منصة حصص مصر من خلال الضغط على الضغط هنا

جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة مدرستنا

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