عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر مواعيد حصص الأسبوع الحالي من البرامج التعليمية على قناة مدرستنا |صور

قناة مدرستنا
قناة مدرستنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول مواعيد عرض حصص الأسبوع الحالي من البرامج التعليمية الخاصة بـ مناهج طلاب المرحلتين الابتدائية والاعدادية على قناة “مدرستنا”.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن هذه الجداول تخص مواعيد البرامج التعليمية المقرر بثها على قناة مدرستنا خلال الفترة من اليوم ٢١ نوفمبر حتى ٢٧ نوفمبر بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

جدير بالذكر أن تردد قناة مدرستنا ١ للمرحلة الابتدائية : 12303 أفقي ، معدل ترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 5/6 .

أما تردد قناة مدرستنا ٢ للمرحلة الإعدادية فهو 10777 أفقي ، معدل ترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 5/6

وتحرص قناة مدرستنا على التواصل الدائم مع أولياء الأمور والطلبة لمعرفة ردود فعلهم على المحتوى المقدم، وسماع مقترحاتهم لتجديد ما يقدم على شاشتها، وكان فصل القنوات وتخصيص كل منهما لمرحلة من أكثر الطلبات الملحة. 


سيتم إذاعة البرامج التعليمية الخاصة بكل مرحلة على القناة المخصصة لها، ما يتيح فرصة أكبر لشرح المحتوى الدراسي للطلاب، وإذاعته في وقت مناسب فور عودتهم من المدرسة، وإعادته بشكل مكثف ومناسب ومركز لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على استيعاب المناهج. 

txt

نائب وزير التعليم: القضاء أنصف معلم الدقهلية المعتدى عليه وأعاد هيبته

txt

لتثبيت المعلومات.. وزير التعليم يدعو الطلاب لحل أسئلة منصة حصص مصر

أيضا ستطلق قناة مدرستنا فقرة خاصة يومية باسم "دليل المعلم" ستتيح شرحا تفصيليا للمعلمين وأولياء الأمور عن منهج الصف الرابع الابتدائي وكيفية مساعدة الطلاب على فهمه، وهي المبادرة التي ستعمم على كل المراحل قريبا. 


وسيكون أولياء الأمور على موعد مع برنامج يومي باسم "ازاي" الذي يناقش الصحة النفسية للطلبة، وأكثر أنواع الاضطرابات النفسية عند الأطفال والمراهقين، البرنامج مخصص لمخاطبة الأمهات والآباء والمدرسين حول التعامل مع الأطفال ومناقشة أساليب التربية الحديثة وحماية الطفل. يقدم الاستشارات النفسية كوكبة من خبراء طب نفس الأطفال منهم مها عماد الدين، وسحر داوود، ونرمين بلال.

 

بينما يذاع برنامج جروب الماميز الذي تقدمه ياسمين نور الدين،  في موعده الجديد في العاشرة مساء على مدرستنا 1 ومدرستنا 2. 

وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن حل الأسئلة على الوحدات التي يذاكرها الطالب هو أفضل طريقة لتثبيت المعلومات.

ودعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جميع الطلاب للدخول على "بنك الأسئلة" الموجود على منصة حصص مصر لمراجعة المقررات أولا بأول. 

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب التسجيل الان على منصة حصص مصر من خلال الضغط على الضغط هنا

جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة مدرستنا

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17.jpg
17.jpg
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
التربية والتعليم التعليم الابتدائية والاعدادية مناهج مدرستنا

ترشيحاتنا

قبل عام من انطلاق البطولة.. إنفانتينو: مونديال قطر 2022 فرصة للتقارب بين الناس على اختلاف ثقافاتهم

ننشر مواعيد حصص الأسبوع الحالي من البرامج التعليمية على قناة مدرستنا |صور

رونالدو يطلب التعاقد مع لويس إنريكي لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ منظومة الري الحديث والمشروع القومي لتأهيل الترع.. تفاصيل

تعرض للضرب من ولي أمر.. القضاء ينتصر لمعلم|خبراء: الحكم يحفظ كرامة المدرس

5 سيارات SUV فاخرة فى المغرب موديل 2021.. تبدأ من 490 ألف درهم | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

طقس اليوم.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 منطقة بالجمهورية

غارقة في دمائها.. شهود عيان يروّن تفاصيل سقوط ربة منزل من الطابق السادس بسوهاج

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟ .. وعودة الدراسة بهذه المحافظات

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

كادت السيارة تنفجر.. نجاة الإعلامي جمال الشاعر من الموت بإعجوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت الأمطار.. جمهور حفل غالية بن علي يفترش الأرض للاستماع إلى أغانيها

موكب المليون مصباح.. شاهد احتفالات مهرجان الأضواء في أمريكا |فيديو

ديكتاتورية كورونا وإهانة الملايين .. عنف يكتسح أوروبا بسبب رفض خطط الحكومات لوقف تفشي الوباء

بطريقة غير متوقعة.. رجل ينقذ صبيا من الاختناق بساندويتش.. فيديو

فيديو

أحدثهن سارة سلامة .. نجمات تشوهت ملامحهن بعد عمليات تجميل

لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء.. ضرب عميل داخل فرع فودافون |انفوجراف

العدل ليس شرطا.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ