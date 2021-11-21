ضبط زيوت سيارات غير صالحة الاستخدام داخل مصنع في طنطا

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم، الأحد، من مصادرة كميات كبيرة من زيوت السيارات وشحم منتهى الصلاحية داخل شركة زيوت سيارات بطنطا مخالفا للقانون ٢٨١ لسنه ٩٤ .



كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرا بتمكن حملة من ضبط كميات كبيرة من زيوت السيارات وشحم منتهى الصلاحية داخل شركة زيوت سيارات بطنطا.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بذلك والعرض علي النيابة .

وكان محافظ الغربية أعطي توجيهاته إلي مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بناء علي تعليمات وزير التموين .

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