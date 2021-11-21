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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط زيوت سيارات غير صالحة الاستخدام داخل مصنع في طنطا

ضبط زيوت السيارات
ضبط زيوت السيارات وشحم منتهى الصلاحية داخل شركة زيوت سيارات

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم، الأحد، من مصادرة كميات كبيرة من زيوت السيارات وشحم منتهى الصلاحية داخل شركة زيوت سيارات بطنطا مخالفا للقانون ٢٨١ لسنه ٩٤ .

ضبط 11 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية


كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرا بتمكن حملة من ضبط كميات كبيرة من زيوت السيارات وشحم منتهى الصلاحية داخل شركة زيوت سيارات بطنطا.

كما تم  اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بذلك والعرض علي النيابة .

استمرار هطول الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية والمحافظ يوجه بشفط المياه

وكان محافظ الغربية أعطي توجيهاته إلي مديرية التموين  بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بناء علي تعليمات وزير التموين .

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ضبط 11 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

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