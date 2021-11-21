هدف "ريان" لم يشفع.. ألتاي يسقط أمام أضنة بثلاثية في الدوري التركي|فيديو

خسر فريق ألتاي سبور المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد ياسر ريان، أمام نظيره أضنة ديمر سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري التركي.

وتقدم أضنة ديمر سبور في الدقيقة الأول، من هدف سجله توماس بريكا لاعب ألتاي سبور بالخطأ في مرماه.

وحل أحمد ياسر ريان بديلا في الدقيقة 46، ليدرك هدف التعادل لفريق ألتاي بعد دقيقتين فقط من نزوله.

وسجل بريت أسومبالونجا، الهدف الثاني لفريق أضنه في الدقيقة 55.

وعزز ديفيد أكينتولا تقدم أضنة ديمرسبور بهدف ثالث، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

يذكر أن أحمد ياسر ريان انضم إلى ألتاس سبور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ترتيب أضنة ديمرسبور وألتاي سبور في الدوري التركي:

بهذه النتيجة رفع أضنة ديمر سبور رصيده إلى 19 نقطة، في المركز العاشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي، بينما تجمد رصيد ألتاي عند 16 نقطة في المركز الـ 11.