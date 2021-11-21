عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف "ريان" لم يشفع.. ألتاي يسقط أمام أضنة بثلاثية في الدوري التركي|فيديو

أحمد ياسر ريان صورة
أحمد ياسر ريان "صورة أرشيفية"

خسر فريق ألتاي سبور المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد ياسر ريان، أمام نظيره أضنة ديمر سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري التركي.

 

وتقدم أضنة ديمر سبور في الدقيقة الأول، من هدف سجله توماس بريكا لاعب ألتاي سبور بالخطأ في مرماه.

 

وحل أحمد ياسر ريان بديلا في الدقيقة 46، ليدرك هدف التعادل لفريق ألتاي بعد دقيقتين فقط من نزوله.

وسجل بريت أسومبالونجا، الهدف الثاني لفريق أضنه في الدقيقة 55.

 

وعزز ديفيد أكينتولا تقدم أضنة ديمرسبور بهدف ثالث، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

 

يذكر أن أحمد ياسر ريان انضم إلى ألتاس سبور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

 

ترتيب أضنة ديمرسبور وألتاي سبور في الدوري التركي:

 

بهذه النتيجة رفع أضنة ديمر سبور رصيده إلى 19 نقطة، في المركز العاشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي، بينما تجمد رصيد ألتاي عند 16 نقطة في المركز الـ 11.

التاي الدوري التركي أحمد ياسر ريان الأهلى أضنة

ترشيحاتنا

الدبيبة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا

بتكلفة 52 مليار دولار.. التخطيط: حياة كريمة من أكبر التجارب التنموية الشاملة عالميا

أول تعليق من مصر على الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في السودان

هدف "ريان" لم يشفع.. ألتاي يسقط أمام أضنة بثلاثية في الدوري التركي|فيديو

حكمة ومسئولية.. مصر ترحب بتوقيع اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك في السودان

وزير التنمية المحلية يشارك في فاعلية إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

هيئة الأرصاد: استمرار حالة الطقس غير المستقرة.. وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة| فيديو

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

خاص| مرتضى منصور يستعد للعودة لرئاسة نادي الزمالك

طقس اليوم.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 منطقة بالجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

5 أيام من الرعب بعد اختفاء طفلة فايد.. أين ذهبت «سجى» وماذا قال والدها؟

تحذير.. شجرة في السعودية تصيب من يقترب منها بالعمى | شاهد

تحت الأمطار.. جمهور حفل غالية بن علي يفترش الأرض للاستماع إلى أغانيها

فيديو

اختفاء الطفلة سجى.. حادث غامض جديد في الإسماعيلية

زواج بيج رامي الثاني دون علم زوجته.. لماذا بعد الشهرة والمجد؟ "فيديو"

أحدثهن سارة سلامة .. نجمات تشوهت ملامحهن بعد عمليات تجميل

لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء.. ضرب عميل داخل فرع فودافون |انفوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

مني أحمد تكتب: الساحرة فيروز

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ