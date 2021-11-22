أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات الإثنين 22- 11- 2021

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.





وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 925 جنيها.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الإثنين نحو 848 جنيها.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 809 جنيهات.





بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 693 جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 539 جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 462 جنيها.



ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 6470 جنيها.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين نحو 924.571الف جنيه



وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1846 دولارا للأوقية



أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.