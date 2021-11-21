برلمانية: قانون رعاية المسنين يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

علقت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، بدورها على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين في الجلسة العامة من داخل مجلس الشيوخ، موضحة أن أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة ومن النائب عبد الهادي القصبي، تتمثل في اصدار قانون خاص برعاية حقوق المسنين لرد الجميل لهم، وتقديرا لدورهم ومساهمتهم في المجتمع.

وأضافت اسحق خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة قانون حقوق المسنين أن اخر احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أظهرت ان عدد المسنين في مصر يقارب 7 ملايين مسن أي نحو 7% من اجمالي السكان .

واكملت النائبة رشا اسحق أن هذا القانون تفعيلا لدستور ٢٠١٤ في المادة ٨٣ منه الخاصة بضمان حقوق المسنين صحيا و اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، مع توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة تليق بهم ، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة التي لا غني عنها لكرامتهم والاستفادة من خبراتهم.

وتابعت اسحق حديثها: "تعتبر مصر من البلدان التي يوجد فيها نظام راسخ للضمان الاجتماعي، ولابد ان نعي ان الانفاق علي المسنين هو استثمار دائم".

واختتمت: "جاء القانون تنفيذا لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث والخاص بحقوق كبار السن التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 لتحقيق رؤية مصر 2030، لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.