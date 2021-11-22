جامعة عين شمس شرط اساسي تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح لدخول امتحانات الميدترم .. مدة الامتحانات نص ساعة واجراءات احترازية مشددة

جامعة عين شمس :

شرط أساسي تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح لدخول امتحانات الميدترم

_امتحانات الميدتيرم لا تزيد عن نصف ساعة وإجراءات احترازية مشددة



قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه سوف يتم انطلاق امتحانات الميدترم يوم السبت الموافق 4 ديسمبر بكلية الزراعة .

وكشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد مدة امتحانات الميدترم وهي نصف ساعة منوها أنه لا يسمح بدخول الطلاب غير المقيدين على نظام ums .

وشدد الدكتور احمد جلال علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الميدترم ومؤكدا أنه لن يسمح بدخول الطلاب بدون اثبات تلقي لقاح كورونا .

وأشار عميد كلية زراعة أنه تم تخصيص أماكن للطلاب الغير حاصلين على لقاح كورونا لتطعيمهم بشكل فوري .

وأشار الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة ان حضور الطلاب امتحانات الميدترم مربوط بحصول الطالب علي لقاح كورونا

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه يام تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل صارم ومرخصين إلزام جميع الطلاب والعاملين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي .

وفي ذات السياق شدد الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس علي اتخاذ كافة الاستعدادات والجاهزية التامة بالكلية وخاصة قطاع شئون التعليم والطلاب لإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الأولى بجميع برامج الكلية تطبيقا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية التى تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على ان يُخصص له 10 درجات.



وأكد الدكتور ممدوح الدماطي على تطبيق التباعد في جلوس الطلبة بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة.

وصرح الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن الموعد المحدد لهذه الاختبارات هو الاحد 21 نوفمبر 2021 وانها تستمر حتى الخميس 25 نوفمبر 2021 حيث يجرى اختبار الطلاب وفقـًا للجدول المعلن، وتتضمن اللجان فترتين الأولى من الساعة 9 حتى 10 صباحًا، والثانية من 11 وحتى 12 ظهرا.



وأضاف أن إدارة شئون الطلاب قامت بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، وتم إعلانها للطلاب قبل موعد أول اختبار ب10 أيام.

وأضاف سيادته أن القواعد التى تم اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تركت للسادة أعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للاجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة ان تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.

فيما ذكرت الدكتورة غادة فايد مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية ان الوحدة مسئولة عن تحليل الاختبارات ونماذج الاجابة واستمارات إستيفاء الورقة الامتحانية لمخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي، وتزويد السادة أساتذة المقررات بتغذية راجعة تغطى كافة عناصر تقييم الورقة الامتحانية الخاصة بهم، بالاضافة إلى استطلاع آراء الطلاب عن أساليب تقييمهم وتقويمهم ونتائجهم عقب اعلان النتائج مباشرة، وعليها إمدادالسادة أساتذة المقررات بتغذية راجعة بشأن ما جاء في استطلاعات رأي الطلاب عن الامتحانات الخاصة بهم واسلوب التقييم والتقويم.

تفقد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، يرافقه أ.د محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، لجان امتحانات منتصف العام الدراسي بالكلية شعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية والعربية وبرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية وذلك للتأكد من سير وانضباط اللجان ، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وصرح أ.د خالد قدرى ان عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان (9550 طالب وطالبة)، حيث تقدم للامتحانات 6500 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، و 1165 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ، 1827 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ،كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 94 طالب وطالبة.

وأضاف أنه تم التأكيد على أن جميع الطلاب يجب ان يكونوا حاصلين على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.

وأوضح بأنه تم التأكيد على السادة أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على الأطباء وهيئة التمريض بالمركز الطبى بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية. بالإضافة إلى التنبيه على السادة رؤساء وأعضاء الكنترولات والملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

وقد وجه أ.د خالد قدرى عميد الكلية الشكر لإدارة جامعة عين شمس برئاسة ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة على الدعم الذي يتم تقديمه للكلية.

وجدير بالذكر أن امتحانات منتصف العام الدراسى بكلية التجارة تبدء من يوم الأحد الموافق 21/11/2021 ومستمرة حتى يوم الأحد الموافق 28/1/2021 بواقع اربع فترات فى اليوم يتخلل ذلك فترات التعقيم لكافة اللجان والقاعات بالكلية.

وأيضاً بدأت امتحانات دور نوفمبر للدراسات العليا الاكاديمية تحت أشراف أ.د هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث امس السبت والتى من المقرر ان تعقد يومى السبت والخميس خلال الفتره من ٢٠ نوفمبر وحتي ٢ ديسمبر ٢٠٢١. و قد تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني للدراسات العليا ١٣٣ طالب لامتحانات الدبلومات والتي يبلغ عددها ١٤ دبلومة، ٣١ طالب لامتحانات تمهيدي الدكتوراه، ٥٩ طالب لامتحانات تمهيدي الماجستير.