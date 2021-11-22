أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7 .. صور

كشفت شر كة أوبو الصينية عن المواصفات الكاملة لسلسلة هواتف OPPO Reno7 المميزة والتى تعد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة، والتى ستنطلق في 25 نوفمبر المقبل في حدث كبير في الصينن ثم إطلاقها بعد ذلك في الأسواق العالمية تباعا .

وبحسب موقع Gizmochina فإن سلسلة هواتف OPPO Reno7 تتكون من ثلاثة هواتف مختلفة هى : Reno 7 و Reno7 Pro و Reno7 SE ، وسيعمل هاتف Reno 7 بمعالج قوى من كوالكوم من نوع Snapdragon 778G إلا أن هاتف Reno7 Pro سياتى بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 1200-Max .



أما المواصفات الرئيسية للهواتف فتتشابه في الآتي :

أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7

أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7

و ستأتى هواتف OPPO Reno7 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز ، وجودة FHD + ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار .

أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7

أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7

وستقدم هواتف OPPO Reno7 كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستكون بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX766 من شركة سوني اليابانية ب 1/1.56 و 1.0 ميكرون بكسل، وكاميرا أخرى فائقة السرعة بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا تليفوتوجرافية دقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مع مستشعر التركيز التلقائي DOL-HDR All-Pixel.

أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7

أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7

وستحتوى هواتف OPPO Reno7على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط ، وتقنية اتصال NFC ، ومكبرات صوت استريو، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1

