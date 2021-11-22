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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7 .. صور

أوبو تكشف المواصفات
أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7

كشفت شر كة أوبو الصينية عن المواصفات الكاملة لسلسلة هواتف OPPO Reno7 المميزة والتى تعد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة، والتى ستنطلق في 25 نوفمبر المقبل في حدث كبير في الصينن ثم إطلاقها بعد ذلك في الأسواق العالمية تباعا .

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن سلسلة هواتف OPPO Reno7 تتكون من ثلاثة هواتف مختلفة هى : Reno 7 و Reno7 Pro و Reno7 SE ، وسيعمل هاتف Reno 7  بمعالج قوى من كوالكوم من نوع  Snapdragon 778G إلا أن هاتف Reno7 Pro سياتى بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 1200-Max .

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أما المواصفات الرئيسية للهواتف فتتشابه في الآتي :

OPPO Reno7 Pro black
 أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7
OPPO Reno7 SE blue
 أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7

و ستأتى هواتف OPPO Reno7  بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز ، وجودة FHD + ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار .

OPPO Reno7 SE blue
 أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7
OPPO Reno7 Pro blue
 أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7

وستقدم هواتف OPPO Reno7 كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستكون بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX766 من شركة سوني اليابانية ب 1/1.56 و 1.0 ميكرون بكسل، وكاميرا أخرى فائقة السرعة بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا تليفوتوجرافية دقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مع مستشعر التركيز التلقائي DOL-HDR All-Pixel.

OPPO Reno7 Pro blue
 أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7
 أوبو تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المتميزة OPPO Reno7

وستحتوى هواتف OPPO Reno7على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط ، وتقنية اتصال NFC ، ومكبرات صوت استريو، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجابايت رام من نوع  LPDDR4X وذاكرة تخزين 256 جيجابايت من نوع  UFS 3.1
 

شر كة أوبو هواتف Oppo Reno7 مواصفات OPPO Reno7 هواتف أوبو افضل هواتف أوبو

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