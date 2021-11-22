اقتصادية النواب تثمن تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للعلمين الجديدة والساحل الشمالي

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لمختلف المحافظات والمدن والقرى سواء للمنازل او المجالات الأخرى الخاصة بالصناعة والاستثمار والانتاج .



وأكد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم أهمية الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لتنفيذ مثل هذه المشروعات الاستراتيجية والمهمة والتى تحقق العديد من المكاسب الاقتصادية الكبيرة لمصر وفى مقدمتها توفير العملة الصعبة بالحد من الفاتورة الاستيرادية للبوتاجاز مؤكداً أن نجاح مصر ولأول مرة فى تاريخها فى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والاتجاه نحو التصدير ايضاً حقق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر من خلال زيادة الصادرات البترولية .



وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى أكد فيها أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) سوف تنفذ عددا من المشروعات، للتوسع في نقل وإمداد الغاز الطبيعي للمدن عبر خطوط الأنابيب ومشروعات دعم البنية الأساسية للشبكة، منها مشروع خط غاز العامرية / العلمين بطول 120 كم لبدء توصيل الغاز لمناطق الساحل الشمالي حتى مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب مشروع خط التينة غرب / ميت نما بطول 170 كم للحفاظ على إمدادات الغاز بالمعدلات المطلوبة، ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور في إطار زيادة كميات الغاز المتدفقة إلى مناطق الصعيد مؤكداً الاهمية الكبيرة لملف توصيل الغاز الطبيعى لمدينة العلمين الساحرة والساحل الشمالى خاصة أن هذه المناطق ستكون من المناطق الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية والزراعية الواعدة بعد انجاز كم كبير من المشروعات القومية الكبرى على امتداد الساحل الشمالى بصفة عامة وداخل مدينة العلمين بصفة خاصة



كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بما تم من تطوير فى المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية بالقاهرة الجديدة والذي تقوم بتشغيله شركة "جاسكو"، معلناً اتفاقه مع تأكيد وزير البترول على أهمية برنامج تطوير وتحديث مركز التحكم، الذي نفذه قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، بهدف الوصول لأعلى كفاءة في إدارة وتشغيل شبكة وخطوط نقل الغاز التي تمتد من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها اضافة الى تأكيده على أنزأن الشبكة القومية للغازات الطبيعية لها دورها المتميز في دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التوسع بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.



ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير لرئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو " ولجميع القيادات والمهندسين والعاملين بهذه الشركة مؤكداً انها من الشركات الوطنية التى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى ملف تشغيل وتوصيل الغاز الطبيعى فى جميع انحاء مصر معرباً عن ثقته فى أن هذه الشركة خلال السنوات القليلة القادمة ستكون قد حققت نجاحات كبيرة فى ملف الغاز بما يكفل تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية لمصر.