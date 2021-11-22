الشباب والرياضة: انطلاق الدورة الـ 4 لمهرجان الفنون المجتمعية تحت شعار «نواة للتغيير»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب "الإدارة العامة لتدريب الشباب "،بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه، فعاليات الدورة الرابعة ٢٠٢١ من مهرجان الفنون المجتمعية ، الذي يحمل شعار «نواة التغيير » ، أمس الأحد 21, نوفمبر و تستمر فعالياته حتي الـ 8 من ديسمبر المقبل ، تقام فعالياته تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة .

تأتي إنطلاقة مهرجان الفنون المجتمعية "نواة للتغيير" في دورته الــ 4 بدعم مع فريق "زاد" للفنون، الاتحاد الأوروبي، والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، والسفارة الكندية بمصر، وسفارة النرويج بمصر.



من جانبه : قال الدكور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة ، أن مهرجان الفنون المجتمعية، إنطلق لنشر الوعي وتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه المسرح المجتمعي والفنون بشكل عام في التنمية ، ومدى الأثر الذى تفعله ممارسة وإنتاج الفنون في التغيير الثقافى، ولفت نظر المجتمع إلى أهمية توظيف المسرح و الفنون بشكل عام كأداه للتوعية بمختلف القضايا، وطرح رؤية مجموعات الشباب المشاركين كمتطوعين للمساهمة في مواجهة التحديات والمشكلات داخل مجتمعاتهم.

موضحًا : أن المهرجان سيقدم عددًا كبيرًا من العروض المسرحية بالإضافة إلى العروض الغنائية والأفلام القصيرة، جميع العروض التي سيتم تقديمها من خلال فرق أندية السكان ، هي ثمار نتاج ورش عمل للخروج بمجموعة إسكتشات درامية مسرحية وأغنيات من واقع حياة المشاركين واهتماماتهم ومشكلاتهم، وقد قام المتدربين بالعمل على كتابة وتمثيل تلك المشاهد وإخراجها، وقاموا بتنفيذ ديكوراتها وإكسسواراتها وموسيقاتها وملابسها بأبسط الطرق وبحلول مبتكرة مكنتهم من التعبير والتشارك الفعال.

نوه وزير الشباب والرياضة : أن المهرجان يسعي الي استخدام برنامج التوعية بالأساليب الترفيهية و الفنون و التي تشمل الموسيقى و المسرح التفاعلي و الأفلام القصيرة، هو إحدى أنشطة أندية السكان التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه، بهدف رفع الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة ومفهوم الاسرة الصغيرة والممارسات الضارة ضد الفتيات، والذي يتم تنفيذه في محافظات مصر المختلفة بأندية السكان بمراكز الشباب.

مؤكدًا : أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتأسيس 17 فريق مسرحي بأندية السكان بــ17 محافظة تضم أعضاء من الهواة، و من مختلف الأعمار، من الجنسين، تعمل أندية السكان داخل مراكز الشباب المختلفة في جميع أنحاء البلاد كمركز للتوعية تستضيف أنشطة توعوية مختلفة حول القضايا السكانية وتأثيرها على الشباب باستخدام أدوات مختلفة بدعم من جهات مختلفة تشمل الاتحاد الأوروبي، والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، وسفارة كندا بمصر، وسفارة النرويج بمصر.

وتطرق اللواء إسماعيل الفار _وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ، أن فاعليات المهرجان تصل لمجتمعات مختلفة ، خاصة في دورته الرابعة ،تنظم فعالياته بمحافظات ( قنا ؛ المنيا؛ القاهرة) ؛ بواقع تنظيمه علي مسرح الزمالك بالقاهرة ، مركز شباب سيدي عبدالرحيم _قنا ، جمعية الجزويت _المنيا ؛ وتقدم تقنية البث المباشر للفعاليات من خلال منصات " صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه" مشيرة إلي أنه لأول مرة تم فتح باب التقديم في الدورة الرابعة للمهرجان ، لإعطاء الفرص للعديد من الفرق المستقلة، بجانب العديد من فرق "نواة" ضمن مشروع رفع الوعي بقضايا السكان التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه.

أردف : بمشاركة المتطوعين بتقديم نصوصًا مسرحية و أغاني جديدة بمساعدة فريق زاد للفنون بالإضافة الى الأفلام القصيرة لزيادة وعي أفراد مجتمعهم بقضايا مختلفة، للمساهمة في نشر الوعي بتلك القضايا المجتمعية المختلفة في محاولة لمناقشة الحلول وإثارة التساؤل وتعزيز ثقافة الحوار، حيث يعطي المسرح المجتمعي لأفراد المجتمع أصحاب القضية أنفسهم من أعضاء الفرق الفرصة لكتابة وتطوير نصوص مسرحية وسرد قصصهم ودعم القدرة على التعبير عنها عن طريق الفنون المسرحية المتنوعة، من كتابة وتمثيل وغناء وتعبير حركي وفنون الأداء المختلفة وديكور إلى آخره.