رونالدو يوجه رسالة خاصة لـ سولشاير بعد إقالته من مانشستر يونايتد

حرص النجم العالمى البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب نادى مانشستر يونايتد الانجليزى على توجيه رسالة الى جونار سولشاير بعد إقالته من تدريب الفريق.

وكتب رونالدو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد كان مهاجمي عندما أتيت لأول مرة إلى أولد ترافورد وكان مدربي منذ أن عدت إلى اليونايتد".

وأضاف رونالدو: " الأهم من ذلك.. أن أولي هو إنسان متميز، أتمنى له التوفيق فيما هو قادم في حياته".

وقال رونالدو: "حظا موفقا يا صديقي، أنت تستحق".

قررت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إقالة سولشاير المدير الفني للفريق بعد النتائج المخيبة لآمال الجماهير.

وبحسب شبكة “ سكاي سبورتس” فأن رونالدو طلب التعاقد مع لويس إنريكي لتدريب الفريق، وأنه حريص على أن يتولى المدير الفني السابق لبرشلونة تلك المهمة.

وأشارت الشبكة إلى أن لويس إنريكي تم إدراجه في قائمة المرشحين لخلافة مانشستر، وأنه يُعتقد أن المدير الفني السابق لبرشلونة سيكون مهتمًا بالتحدث إلى المسؤولين حول الوظيفة الشاغرة في أولد ترافورد.

وأضافت الصحيفة أن إنريكي سيحصل على دعم رونالدو ، الذي يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لتمكين يونايتد من التنافس مع مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.