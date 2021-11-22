عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معز مسعود وحلا شيحة في جنازة سهير البابلي .. شاهد

معز مسعود وحلا شيحة
معز مسعود وحلا شيحة في جنازة سهير البابلي

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي توفيت مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز ٨٤ عاما، عقب تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر.

وحرص الداعية الإسلامي معز مسعود وزوجته الفنانة المعتزلة حلا شيحة، علي الحضور من أجل تأدية صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، وتقديم واجب العزاء الي أسرتها.

كما حرص عدد من نجوم الوسط علي الحضور، وكان منهم: الدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد سلامة، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة رجاء حسين.

وكانت قد توفت أمس الأحد، الفنانة سهير البابلي عن عمر ٨٤ عاما بعد تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر تطلّبت إدخالها إلى العناية المركزة.

ومن أهم أعمالها المسرحية مسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين. ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام، جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، ليلة القبض على بكيزة وزغلول.

ومن أهم أعمالها التليفزيونية مسلسل الحقيقة ، ذلك المجهول مع صلاح ذو الفقار. اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب. في عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبه.

 

f788d693-cce1-4c99-8f90-f56419a9bf89
f788d693-cce1-4c99-8f90-f56419a9bf89
edbf09cb-2c97-4112-8f5c-82471e789923
edbf09cb-2c97-4112-8f5c-82471e789923
0a919756-b80e-47b5-870d-bb9bf8aa43b1
0a919756-b80e-47b5-870d-bb9bf8aa43b1
523791f0-e7bc-415e-8de1-bcacb94c5269
523791f0-e7bc-415e-8de1-bcacb94c5269
bfd7e740-579f-47d1-8363-6cebdba526b4
bfd7e740-579f-47d1-8363-6cebdba526b4
7970d597-6a41-4096-839b-2ab7c06b9f3a
7970d597-6a41-4096-839b-2ab7c06b9f3a
3ca2b2f6-dc2f-4398-a5a8-bbb4e5732a84
3ca2b2f6-dc2f-4398-a5a8-bbb4e5732a84
41df7815-cb81-4c6e-838d-49b3462955df
41df7815-cb81-4c6e-838d-49b3462955df
11b3a1ea-b6f7-47ee-b25d-73f0da0f2724
11b3a1ea-b6f7-47ee-b25d-73f0da0f2724
d0df6d4c-aa62-48f1-8ede-73cd9653b96e
d0df6d4c-aa62-48f1-8ede-73cd9653b96e
fb9d3d79-f5d5-4e6a-af23-dc5104776770
fb9d3d79-f5d5-4e6a-af23-dc5104776770
7b1b69c7-ad63-4fa2-b09e-6d4af96c4391
7b1b69c7-ad63-4fa2-b09e-6d4af96c4391
5ce1ef2f-a4e7-4da7-9c29-24db35bce29b
5ce1ef2f-a4e7-4da7-9c29-24db35bce29b
b45c01d2-b350-4f75-835e-8e33b3134818
b45c01d2-b350-4f75-835e-8e33b3134818
93e2d2a1-fbc9-42aa-996d-6c51c4a4571b
93e2d2a1-fbc9-42aa-996d-6c51c4a4571b
c38a41a4-a7ea-455b-890a-77ff5833186c
c38a41a4-a7ea-455b-890a-77ff5833186c
7a04c7ac-9f61-4439-a7ad-941f878fbc55
7a04c7ac-9f61-4439-a7ad-941f878fbc55
652f949b-7824-413f-8fe9-5597cc69f301
652f949b-7824-413f-8fe9-5597cc69f301
254d85bd-47ed-441e-bbb3-4d7535735e1f
254d85bd-47ed-441e-bbb3-4d7535735e1f
81d30f5a-8475-4528-8f41-3bce3f6cf07a
81d30f5a-8475-4528-8f41-3bce3f6cf07a
871b6bc1-e6a7-412d-ab26-7bb484efa73b
871b6bc1-e6a7-412d-ab26-7bb484efa73b
a72cf78b-6991-4191-9fc6-b0ead667c33b
a72cf78b-6991-4191-9fc6-b0ead667c33b
e048497c-412e-4072-95ed-7774f7ee42bf
e048497c-412e-4072-95ed-7774f7ee42bf
0942502d-5dad-4865-a25e-b493694c05ce
0942502d-5dad-4865-a25e-b493694c05ce
سهير البابلى أحمد بدير صلاة الجنازة حلا شيحة معز مسعود

ترشيحاتنا

تبدأ 5 ديسمبر .. ننشر جدول امتحانات 4 ابتدائي وتفاصيلها

"انتظروا شيئا مميزا في 15 ديسمبر"... شيلبي أمريكان تشوق عملاءها بصورة غامضة

هل يجوز تناول الطعام على جرائد تحوي آيات قرآنية ولفظ الجلالة؟ الإفتاء توضح

الأعلى للإعلام : تطوير آلية سريعة لتلقي شكاوى حقوق الطفل

الكويت تشدد على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

مدبولي : ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات على ضفاف نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الأربعاء.. صرف رواتب شهر نوفمبر

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلت عن عالمنا اليوم.. معاناة أسماء مصطفى مع السرطان.. وهذه آخر كلماتها

BTS تكتسح.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021

«انكسر ظهري وفُطر قلبي» .. زوج الإعلامية أسماء مصطفى ينعاها بصورة مع أطفالها

ساعة هدية واتهام بالتعدي على حقوق ملحن وهانى شاكر‬.. عمر كمال يسيطر على التواصل الاجتماعي

فيديو

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

دون ضرورة طبية.. شيخ الأزهر: التحول الجنسي هوس لتغيير خلق الله

بعد غنائهما معا.. عبد الباسط حمودة يعترض على هدية عمر كمال له

تبدأ بالمكنسة وقاسم أخطرها.. الإسكندرية تتعرض لـ18 نوة في الشتاء

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ