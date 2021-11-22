معز مسعود وحلا شيحة في جنازة سهير البابلي .. شاهد

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي توفيت مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز ٨٤ عاما، عقب تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر.
وحرص الداعية الإسلامي معز مسعود وزوجته الفنانة المعتزلة حلا شيحة، علي الحضور من أجل تأدية صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، وتقديم واجب العزاء الي أسرتها.
كما حرص عدد من نجوم الوسط علي الحضور، وكان منهم: الدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد سلامة، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة رجاء حسين.
وكانت قد توفت أمس الأحد، الفنانة سهير البابلي عن عمر ٨٤ عاما بعد تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر تطلّبت إدخالها إلى العناية المركزة.
ومن أهم أعمالها المسرحية مسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين. ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام، جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، ليلة القبض على بكيزة وزغلول.
ومن أهم أعمالها التليفزيونية مسلسل الحقيقة ، ذلك المجهول مع صلاح ذو الفقار. اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب. في عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبه.