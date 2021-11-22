تدعيما لعمليات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.. الحكومة تتيح ترددات جديدة لخدمات المحمول.. ونواب: خطوة مهمة تلبي طموحات المواطن بتحسين الجودة ونقل البيانات

وزير الاتصالات:

ترددات المحمول الجديدة ستتيح نقلة نوعية بالخدمات الصوتية ونقل البيانات

اتصالات النواب توضح أهمية اتاحة الترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول

برلماني:

ترددات المحمول الجدية تبشر بتحسين جودة الخدمات الصوتية نقل البيانات

صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام باعتماد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددى 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالى حزمة الترددات التى حصلت على حق استخدامها شركات "فودافون مصر – اتصالات مصر – الشركة المصرية للاتصالات" باستثمارات تقدر بــ 1.170 مليار دولار.





وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن هذه الخطوة تأتى في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين حيث سيسهم تشغيل الترددات الجديدة فى إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات، وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية .



الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد وجه الشركات الحاصلة على حق استخدام الترددات الجديدة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تعظيم الاستفادة من الترددات الجديدة وتطبيق الإجراءات الفنية التى من شأنها تهيئة الشبكات ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددى وإنهاء كافة الاختناقات التى قد تؤثر على جودة الخدمات بشكل سريع، ليلحظ المستخدمين بتحسن ملحوظ فى جودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات مطلع العام المقبل وتزامنا مع المجهودات التي تمت لتسريع وتيرة انشاء ابراج المحمول والتي اثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد الابراج المنشأة.



وحول هذا الموضوع أكد نواب البرلمان على أن هذه الخطوة تساهم في رفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء وزيادة سرعة خدمة الموبايل داتا، ويأتي ذلك بعد معاناة العملاء من تدني مستوى الخدمة وعدم الكفاءه في عمليات الاتصالات، خاصة أن العالم كله يتجه إلى تحسين البنيات التحتية بقطاعات الاتصالات، بعد ظهور جائحة كورونا.

وقال النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددى 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز، من الخطوات الهامة التي تتخذها الحكومة بشأن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه النائب احمد نشأت منصور خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن تشغيل الترددات الجديدة يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء وزيادة سرعة خدمة الموبايل داتا، وهو ما تمت المطالبة به سابقا بعد الشعور بتدني مستوى الخدمة، وعدم تلبيتها لطموحات ورغبات المواطنين.

وتابع وكيل اتصالات وتكنولجيا المعلومات بالبرلمان، أنه يتم ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع أملا في رفع كفاءة شبكة البنية التحتية للاتصالات، إضافة إلى إدخال محطات أبراج محمول جديدة للخدمة حتى يكون التحسن ملحوظ وملموس على أرض الواقع..

وأوضح النائب أحمد نشأت منصور عضو اتصالات النواب، أن حصول الشركات على الترددات الجديدة سيساهم بشكل السريع على تحقيق التحسن الملحوظ بخدمات المحمول.

وصرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اعتمد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددى 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالى حزمة الترددات التى حصلت على حق استخدامها شركات (فودافون مصر – اتصالات مصر – الشركة المصرية للاتصالات) باستثمارات تقدر بــ 1.170 مليار دولار.

وتحدث النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس الشيوخ، عن اعلان وزارة الاتصالات عن بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددى 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز، منوها أن التردادات الجديدة من شأنها دعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات، وعمل طفرة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع البلشي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن منذ بداية جائحة كورونا، والعالم كله يهتم بعمليات التحول الرقمي، الأمر الذي يحتم اتخاذ خطوات متتالية من أجل تحسين البنيات التحتية لقطاع الاتصالات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الترددات الجديدة ستؤدي إلى تحسن ملحوظ في جودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات، منوها أن هذا الأمر يأتي في اطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في دعم عمليات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات والقطاعات.