مصرع وإصابة 4 مرضى في رعاية العزل.. ضبط مدير مستشفى خاص بعد حريقها بالمهندسين

ألقت الجهات الأمنية القبض على المدير الإداري لمستشفى خاص بالمهندسين عقب نشوب حريق بغرفة الرعاية المركزة ومصرع مريضين وإصابة 2 آخرين للتحقيق معه في أسباب الواقعة.

كان لقي مريضين مصرعهما مختنقين في الحريق الذي نشب داخل مستشفى خاص بمنطقة المهندسين فيما أصيب 2 آخرين بحالة اختناق نتيجة الأدخنة ويتم علاجهما.

وأشار فحص رجال الأدلة الجنائية عقب إخماد الحريق إلى ان ماس كهربائي حدث في جهاز تنفس صناعي داخل غرفة الرعاية المركزة لعزل مرضى كورونا ما أسفر عن انتشار الحريق بالغرفة ومصرع مريضين رجل وسيدة يتخطى عمرهما سبعين عاما أحدهما مصاب بكورونا، كما أصيب 2 آخرين تم إخراجهما من غرفة الرعاية لإسعافهما.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب بطابقين بأحد المستشفيات الخاصة بشارع احمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل أحد المستشفيات الخاصة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة القسم .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتبين ان الحريق نشب بالطابق الأول وامتد للثاني وتمت عمليات الإخماد.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.