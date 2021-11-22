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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرض لتسمم حاد| نقل المنتج وليد منصور للمستشفي

وليد منصور
وليد منصور

تعرض المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور لأزمة صحية نقل علي اثرها للمستشفي حيث أصيب بتسمم  وإلتهاب حاد في المعدة وتم حجزه بمستشفي السعودي الألماني، وسوف يكشف الأطباء عن موعد خروجه عقب تعافيه بشكل كامل.

وكان وليد نظم أول أمس السبت حفلا غنائيا ضخما للنجم محمد حماقي في الإسماعيلية وحظي الحفل بحضور الآلاف من الجمهور.

وليد منصور

من جهة أخرى، فاز المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور بجائزة أفضل منظم حفلات في مصر لعام 2021 بمهرجان نجم العرب الذي أقيم مساء أمس بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام وتسلم الجائزة شقيقه محمد بسبب تواجد وليد في الاسماعيلية لتنظيم حفل النجم محمد حماقي.

ونظم وليد هذا العام عددا كبيرا من الحفلات الضخمة لكبار النجوم من أبرزهم محمد حماقي والشاب خالد وراغب علامة ورامي صبري ودياب وبهاء سلطان وآخرون، كما يعكف علي تحضير عدد من المفاجأت سيعلن عنهم الشهر المقبل.

 

احدث أعمال وليد منصور

وفي سياق آخر يستكمل وليد منصور تصوير فيلم "أهل الكهف" خلال الأيام المقبلة في تركيا حيث يستعد فريق العمل للسفر خلال ايام قليلة ومن المقرر عرضه بالسينمات عقب انتهاء التصوير.

وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فؤاد سليم وصبري فوار وهاجر احمد، و من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور.

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظراً لكم النجوم الذي يشارك وإستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي.

وليد منصور وليد منصور المنتج منظم الحفلات

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