جامعة عين شمس: 845 طالبا تقدموا للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب.. وتسير بشكل طبيعي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس :

_جامعة عين شمس: 845 طالبا تقدموا للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب



_ اتحاد الطلاب الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب

بدأ تلقي الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس أمس الإثنين.

وقال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، عن تقدم ٨٤٥ طالب وطالبة بجميع كليات جامعة عين شمس من الراغبين فى الترشح لخوض انتخابات اتحادات الطلاب بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

كما أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و المشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب و الدكتور تامر راضي بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و محمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.

حيث حصل موقع صدي البلد علي الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس للعام الجامعي 2021_ 2022 وهو كالاتي :



وفي هذا الإطار قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أن انتخابات اتحاد الطلاب تسير بشكل طبيعي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وأكد وكيل كلية الزراعة أن اتحاد الطلاب هو صوت الطلاب ويمثل الطلاب بالكليات والعمل علي حل مشاكلهم بالإضافة إلى تنظيم الفاعليات بالكلية .

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

يعد اتحاد الطلاب الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، كما يندرج منه عدة لجان تهدف إلى تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بالجامعة.

ويهدف إلى تحقيق ما يلي:

تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم.

بث الروح الجامعية بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم في شتى المجالات.

نشر وتشجيع تكوين الأسر الطلابية.

تنظيم الإفادة من طاقات الطلاب وتوظيفها في خدمة المجتمع.

تنظيم وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية.

إكساب الطلاب طرق الممارسة الديمقراطية السليمة.

اكتشاف القيادات الطلابية وصقلها.

وفي ذات السياق أكد محمد عبد الحميد لاشين طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس اتحاد الطلاب بالعام العام الماضي 2021_ 2020 أن جامعة عين شمس صرح وتربوي له تاريخ وعلى طلاب الجامعة أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمي الفريد.

واشار الي أن الجامعة تشارك في جميع المسابقات على مستوى الجامعات المصرية ودائما الجامعة تحتل مراكز متقدمة لافتا انه يوجد 7 لجان وهي كالاتي :

اللجنة الفنية

لجنة الأسر العليا



اللجنة الثقافية والإعلامية العليا



اللجنه العلميه والتكنولوجيه العليا



اللجنة الاجتماعية العليا



اللجنة الرياضية



لجنه الجواله والخدمه العامه



وأشار رئيس الاتحاد أنه من الضروري الاستماع الي جميع مشاكل الطلاب مؤكدا أن الجامعة بقيادة الدكتور محمود المتيني ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عبد الفتاح سعود حريصين على مصلحة الطلاب في المقام الأول .

ناشد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس طلاب الفرقة الاولي سرعة استلام وتفعيل الايميل الاكاديمي ومعرفة كيفية الدخول علي منصة التعليم الالكتروني مؤكدا علي الدخول علي موقع الكلية .

وأكد الدكتور خالد قدري بان الدراسة وامتحانات منتصف الدراسي مستمرة طبقا للجداول المعلنة وذلك طبعا لتعليمات ادارة جامعة عين شمس .

كما تفقد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، يرافقه أ.د محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، لجان امتحانات منتصف العام الدراسي بالكلية شعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية والعربية وبرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية وذلك للتأكد من سير وانضباط اللجان ، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وصرح أ.د خالد قدرى ان عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان (9550 طالب وطالبة)، حيث تقدم للامتحانات 6500 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، و 1165 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ، 1827 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ،كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 94 طالب وطالبة.

وأضاف أنه تم التأكيد على أن جميع الطلاب يجب ان يكونوا حاصلين على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.

وأوضح بأنه تم التأكيد على السادة أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على الأطباء وهيئة التمريض بالمركز الطبى بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية. بالإضافة إلى التنبيه على السادة رؤساء وأعضاء الكنترولات والملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

وقد وجه أ.د خالد قدرى عميد الكلية الشكر لإدارة جامعة عين شمس برئاسة ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة على الدعم الذي يتم تقديمه للكلية.

وجدير بالذكر أن امتحانات منتصف العام الدراسى بكلية التجارة تبدء من يوم الأحد الموافق 21/11/2021 ومستمرة حتى يوم الأحد الموافق 28/1/2021 بواقع اربع فترات فى اليوم يتخلل ذلك فترات التعقيم لكافة اللجان والقاعات بالكلية.