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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر تنعى الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى

صدى البلد

نعت الفنانة نجلاء بدر، الإعلامية الراحلة اسماء مصطفى بعد صراعها الطويل مع مرض السرطان، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “لا إله إلا الله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.

 

وتوفيت صباح أمس الإعلامية الشابة أسماء مصطفى، زوجة النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب. 

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وكانت آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى عبر حسابها: “أمى ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه قبل ما اتجوز لانى كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسالني كنت اقولها عايزة اتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى”. 

 

وأضافت أسماء :“ كانت تدعى وتقولى ربنا يرزقك بالى يقدرك ويريح قلبك يكون ابن اصول عمرها ما اتمنت ليه عريس يجبيلى مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص  زى ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالى وحد يقدرنى ”. 

 

وتابعت أسماء مصطفى:" وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا احنا الاثنين رزقنى براجل بجد بيحبنى لنفسى ولشخصى وبيقدرنى والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها ..المرض الملعون ده دمرنى لكن هو شايفنى احلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهرى وسندى فى دنيتى". 

 

واختتمت :“ ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك فى اولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا ”. 

 

أيمن أبو العلا ينعى زوجته أسماء مصطفى بكلمات حزينة نعى النائب أيمن أبو العلا، زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك . 

ونشر عضو مجلس النواب صورة لزوجته الراحلة أسماء مصطفى برفقة ابنائهما وعلق قائلاً : انكسر ظهرى وفطر قلبى ولن أقول الا ما يرضى الله ، ان لله وان  اليه راجعون " .


 

 

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