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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عزبة النخل يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ مسعد سالم، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من انتشار الكلاب الضالة.


وقال سالم  في شكواه نعاني نحن سكان عزبة النخل من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير والتي تتسبب في الرعب للنساء والأطفال.


وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة؛ رأفة بسكان المنطقة، وعدم حدوث حالات عقر للسكان.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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