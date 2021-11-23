سكان عزبة النخل يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ مسعد سالم، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من انتشار الكلاب الضالة.



وقال سالم في شكواه نعاني نحن سكان عزبة النخل من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير والتي تتسبب في الرعب للنساء والأطفال.



وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة؛ رأفة بسكان المنطقة، وعدم حدوث حالات عقر للسكان.



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