طاجيكستان والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل الحفاظ على أمن الحدود الطاجيكية مع أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية في طاجيكستان أن وزير الخارجية الطاجيكي "سراج الدين مهر الدين" بحث اليوم مع الممثل الأعلى للسياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" - خلال زيارته لطاجيكستان - سبل الحفاظ على الأمن في منطقة الحدود الطاجيكية مع أفغانستان.



وذكرت الوزارة - في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن - أن الجانبين أعربا عن اهتمامهما بقضايا الأمن والاستقرار على حدود طاجيكستان، وذلك بالإضافة إلى الوضع في أفغانستان.



وجاء في البيان أن الجانبين أعربا أيضا عن قلقهما بشأن تهديدات التطرف والجريمة المنظمة عبر الحدود، بما في ذلك عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، وأكدا أهمية تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدة لدعم الحدود الطاجيكية.



وأشارت وزارة الخارجية الطاجيكية - في بيانها - إلى أن وزير الخارجية اتفق مع بوريل في الرأي على أن تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان مرهون بتشكيل حكومة شاملة هناك، وأن ثمة حاجة إلى التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في إقليم بانجشير حتى يمكن ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان الإقليم.

