الرابعة في أسبوع.. من هي المذيعة الراحلة هدى شبانة ؟

في أقل من 10 أيام، كان الوسط الإعلامي على موعد مع وداع 4 مذيعات 3 الإعلامية مها حسني، والإعلامية شيرين دويك بالتلفزيون المصري، ومذيعة قناة سي بي سي اكسترا أسماء مصطفى.

وأكملت المذيعة بالتلفزيون المصري هبة شبانة، عُقد الراحلين بعدما غيبها الموت مساء أمس، حسبما أعلن نجل شقيقتها عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب نجل شقيقتها: "توفيت خالتي الحبيبة وامي الثانية السيدة هدي شبانة".

من هي هدى شبانة ؟

وهدى شبانة واحدة من الوجوه المألوفة لمشاهدي التلفزيون المصري وبالأخص، قناة القنال أو القناة الرابعة الموجهة لأهالي محافظات القناة، الإسماعيلية والسويس وبورسعيد بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء.

وعملت هدى شبانة مذذيعة نشرات بقناة القنال، قبل أن تقدم عددًا من البرامج منها برنامج أول النهار الذي يهتم بعرض مشاكل مدن القناة والتواصل مع المسؤولين لحلها.

وشغلت الإعلامية الراحلة هدى شبانة منصب كبير مذيعين بقناة القنال قبل أن توافيها المنية أمس.

وأقيمت صلاة الجنازة على الإعلامية الراحلة عقب صلاة الظهر في مسجد المطافي بالدقي، على أن يكون العزاء في 108 شارع التحرير.

مها حسني

أما الإعلامية مها حسني مذيعة التليفزيون المصري، فقد توفيت الأثنين الماضي بعد صراع مع المرض ، حيث تم نقلها لمستشفى المطرية العام بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة أنهت حياتها.

وتعتبر مها حسني إحدي مذيعات العصر الذهبي للاعلام المصري، وهي ابنة ماسبيرو منذ أوائل التسعينيات، حيث قدمت العديد من البرامج، والتي كان من أشهرها برنامج «أيامنا الحلوة».

كما قدمت مها حسني برنامجا يحمل اسم «سيدتي» يهتم بأحوال المرأة بشكل عام، وشغلت عددا من المناصب داخل التليفزيون المصري منها مديرة إدارة برامج المرأة.

شيرين الدويك

ومنذ ثلاقة أيام توفيت الإعلامية شيرين الدويك بشكل مفاجئ بعد تعرضها لوعكة صحية حيث شعرت بألم في المعدة وبعد ساعات توفيت، وشخص الأطباء وفاتها نتيجة جلطة في الشريان التاجي .

تُعد شيرين دويك واحدة من الوجوه الإعلامية المألوفة لدى مشاهدي التلفزيون المصري، بسبب تنوع ظهورها بين القنوات وكذلك برامجها التي حققت نجاحًا كبيرًا، وعملت شيرين دويك في بداياتها بقنوات ART التي حازت على شعبية عربية جارفة منذ انطلاقها، وتمكنت من خلالها إلى الانتقال للتلفزيون المصري لتبدأ معه عصرًا جديدًا.

أسماء مصطفى حبيب

السرطان كان السبب في وفاة الإعلامية أسماء مصطفى حبيب والتي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين بعد أن تدهورت حالتها الصحية مطلع شهر نوفمبر الجاري، وتم نقلها إلى المستشفى خاصة وأن حالتها الصحية كانت صعبة وحرجة، وتوفيت صباح اليوم، وشيعت جنازة أسماء مصطفى بعد عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

النائب أيمن أبو العلا زوج الإعلامية أسماء مصطفى ، نعاها بكلمات مقتضبة مؤثرة على حسابه الخاص على فيسبوك حيث كتب :"انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون".