أخبار التعليم.. بعد موجة الأمطار.. هل يمكن انطلاق الدراسة في فصل الصيف؟.. قبل انطلاق الميدتيرم.. نصائح ذهبية للطلاب للحصول على أعلى النتائج

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية..

بعد موجة الأمطار.. هل يمكن انطلاق الدراسة في فصل الصيف؟.. اعرف الاجابة

تشهد البلاد حالة كبيرة من تغير المناخ فى الفترة الماضية أدى إلى هطول أمطار غزيرة بدرجة كبيرة غير معتادين عليها فى مصر، ما أدى إلى تحول الشوارع الى بحيرات من المياه وجعل حركة المرور تصاب بشلل تام وتعطل حركة السير سواء بالسيارة أو على الأقدام .

الكشف على 1227 مواطنًا فى قافلة طبية لجامعة طنطا بزفتى

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجانى للأسر المستحقة.

تعاون بين جامعة الملك سلمان والبنك الزراعي لتوفير منح في مجال الزراعات الصحراوية

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت جامعة الملك سلمان الدولية اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الزراعي المصري، صباح اليوم الثلاثاء؛ لتوفير منح لطلاب الجامعة في مجال الزراعات الصحراوية، وذلك بحضور د. محمد عبدالحميد شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، والأستاذ سامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ود. أشرف حسين رئيس الجامعة، وذلك بمقر الوزارة.



قبل انطلاق الميدتيرم.. نصائح ذهبية للطلاب للحصول على أعلى النتائج

تقترب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول، لذلك تستعد أغلب الكليات لعقد امتحانات الـ ميد تيرم،و بعض الكليات بدأت بالفعل الامتحانات ، وكثير من الطلاب لم يستعدوا لهذه الامتحانات أو يعتادوا الدراسة الجامعية وطبيعتها خاصة إذا كانوا طلابا جددا.. يقدم موقع صدي البلد عدة نصائح تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة وفق نصائح خبراء التعليم .

مصر أول دولة عربية وأفريقية تحصل على عضوية المعهد المتحد للبحوث النووية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول حصول مصر على العضوية الكاملة في المعهد المتحد للبحوث النووية JINR ، ومقره مدينة دوبنا الروسية، وذلك بإجماع كل أعضاء لجنة المُفوضين للدول الأعضاء في المعهد، وبذلك تتمتع مصر بكل مُميزات الشراكة لتُصبح الأولى عربيًا وأفريقيا في عضوية المعهد.

30 طعنًا بانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أنها تلقت (30) طعنًا في 4 كليات هي الاقتصاد والعلوم السياسية، والهندسة، والزراعة، والتمريض، وذلك ضمن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021 - 2022، ومن المقرر أن يتم فحص الطعون اليوم، واعلان الكشوف النهائية غدًا الأربعاء 24 نوفمبر.