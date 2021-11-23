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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش الجهود المكثفة لوحدة السكان

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج ورش العمل والاجتماعات التي تنفذها وحدة السكان على مستوى مراكز المحافظة السبع، للوقوف عن متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة، بجانب القضايا السكانية المختلفة ، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الاستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030،لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة ، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.

 

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 حيث وجه محافظ بني سويف بتفعيل دور اللجان المعنية التي تم تشكيلها بكل مركز لتختص بكافة بملف جهود الحد من الزيادة السكانية ، واستمرار هذه الجهود ، للوصول إلى خطوات وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية وذات الصلة ، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التي تنفذها الدولة من خلال تعاون الوزارات المعنية والمحافظات ، مشيرا إلى دعمه المتواصل لوحدة السكان وجهود المجلس الإقليمي للسكان ، وجهود المجتمع المدني في هذا الشأن ، لاسيما وأن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه أية جهود تنموية منفذة وأية أهداف تنموية منشودة.

 جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الذي أعده الأستاذ قرني عبد الحليم رئيس الوحدة التي شكلها محافظ بني سويف لتعمل تحت إشراف مباشرمن نائب المحافظ"بلال حبش"، وتضم في عضويتها ممثلين عن إدارات: التخطيط والإعلام ومركز المعلومات والإحصاء، لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان،وذلك في ضوء توجيهات وزاراة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.

حيث أشار رئيس الوحدة أنه تم تنفيذ الاجتماعات خلال هذا الأسبوع على مدار 3 أيام متتالية في مراكز : الواسطى وببا وبنى سويف بناء على توجيهات محافظ بني سويف بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن ، خاصة في مجال تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان.

هذا ويتم خلال هذه الاجتماعات وورش العمل المناقشة والحوار بين الجهات المسئولة لتقديم حلول وتوصيات للمعوقات  والمشكلات التي تعرقل جهود الوزارات والمجالس المعنيةبهذا الشأن،التى تواجه المركز وهى التسرب من التعليم،الأمية،زواج القاصرات وختان الإناث.

وفى ختام كل اجتماع يتم وضع الآلية المناسبة والخطوات التنفيذية والعملية لتحقيق التعاون بين المجالس المعنية والوحدة المحلية للمركز والمدينة،للتعاون في تنفيذ المقترحات والتوصيات الناتجة عن تلك اللقاءات والاجتماعات،والتي يتم عرضها على المحافظ للتوجيه  بحلها وتذليل كافة العقبات من  وكلاء الوزارات و مديرى المديريات المختصة.

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