مي عاطف: برنامج قائمة الخطيب يلبي طموحات أعضاء الأهلي

أكدت مي عاطف المرشحة على مقعد العضوية تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل إن برنامج القائمة يرتكز علي رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة وضعها الكابتن محمود الخطيب بالتشاور مع رموز وحكماء النادي بهدف أحداث نقلة نوعية جديدة وغير مسبوقة في النادي وتحويله إلي كيان اقتصادي ضخم وعملاق قادر علي تنفيذ مشروعاته الاستثمارية وعلي راسها "استاد الأهلي" الذي يمثل حلما كبيرا لأعضاء النادي وجماهيره.



وقالت مي عاطف أن برنامج قائمة الخطيب لم يغفل أي ملف من الملفات التي تهم اعضاء الجمعية العمومية ما يتعلق بالانشاءات والخدمات والصحة والمرأة والرواد وأصحاب الهمم والنشاط الرياضي بما يليق بمكانة وعراقة نادي القرن.



وأكدت إن القائمة الكاملة التي يقودها الكابتن محمود الخطيب تسعى لتحقيق أرقام قياسية في كل ملفات و قطاعات النادي المختفة سواء الخدمية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الانشائية خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلي تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الجديدة الخاصة بشركات الأهلي الثلاث التي تم اطلاقها مؤخرا بهدف زيادة الميزانية وتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، يتم انفاقها علي تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء في في فروع النادي المختلفة واستكمال الانشاءات وقطع خطوة جديدة في تدشين استاد الاهلي و تطوير قطاع النشاط الرياضي من اجل تحقيق أرقام قياسية في البطولات والإنجازات.



ولفتت مي عاطف إلي أن تحقيق كل ذلك يستوجب حالة من الاستقرار والهدوء ، وهو ما تسعي اليه قائمة الخطيب التي تحظي بدعم وتأييد من اعضاء الجمعية العمومية خاصة ان معظم اعضاء القائمة معروفين بكفاءتهم واخلاصهم وعشقهم للأهلي وقد اختبرتهم الجمعية العمومية في العديد من الملفات من قبل وحققوا نجاحات منقطعة النظير .



واشارت ،إلي ‏أن المرأة تشكل جزءا مهما في برنامج القائمة ،بهدف توفير المزيد من الرعاية الصحية لها خلال الفترة المقبلة نظرا لدورها الرئيسي داخل النادي في صناعة وتكوين الابطال في مختلف الالعاب الرياضية .



واضافت أنها على تواصل دائم مع جميع اللجان داخل النادي وتحرص دائما علي التفاعل والتلاحم مع العنصر النسائي ، واستمعت لاراء العديد من عضوات النادي وسجلت مقترحاتهم المهمة لدراستها و تحويلها إلي واقع ملموس ضمن البرنامج الانتخابي للقائمة فور الحصول علي ثقة الجمعية العمومية.

وعبرت مي عاطف عن سعادتها بالتفاعل الكبير من أعضاء الجمعية العمومية مع قائمة الكابتن الخطيب وحرصهم الشديد علي اختيارها بالكامل في الانتخابات المقرر اجرائها الجمعة المقبل ، وذلك من منطلق حرص الأعضاء علي استكمال الانجازات والمشروعات الانشائية الضخمة التي بدأها المجلس الحالي منذ انتخاب قائمته الكاملة في عام 2017 .

يذكر أن مي عاطف أحد أبرز بطلات السباحة في الأهلي وحققت العديد من الألقاب المحلية والدولية في السباحة ‏وكانت ‏ضمن الفريق الذي حقق ‏الرقم ‏القياسي المسجل في موسوعة جينيس في يوليو 2021‏، وتعمل مهندسة ‏معمارية باحدي الشركات الاستشارية ‏العالمية ‏بمصر والتي قامت بتنفيذ ‏بعض مشاريع في ‏العاصمة الإدارية وفي عدة دول عربية اخري

المعروف أن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل تضم كل من العامري فاروق مرشحًا لمنصب ‏نائب الرئيس وخالد مرتجي لأمانة الصندوق ،وللعضوية فوق السن:طارق قنديل - محمد سراج الدين - محمد الدماطي - مهند ‏مجدي - محمد شوقي - محمد الغزاوي - حسام غالي وتحت السن:محمد الجارحي - مي عاطف.