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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 24 يسجل 902 جنيها.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-11-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.
 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  من 899 إلى 902
عيار 22  من 824 إلى 827
عيار 21  من 787 إلى 789
عيار 18  من 675 إلى 676
عيار 14  من 525 إلى 526
عيار 12  من  450 إلى 451
الأونصة  من 27,972 إلى 28,043
الجنيه الذهب من 6,296 إلى 6,312
الكيلو من 899,429 إلى 901,714

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،و محلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الجرام من عيار 18 سعر الذهب اليوم عيار 21

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