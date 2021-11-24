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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل كلوب ساندوتش بالتونة

طريقة عمل كلوب ساندوتش
طريقة عمل كلوب ساندوتش بالتونة

تعتبر طريقة عمل كلوب ساندوتش بالتونة من الشطائر أمريكية الأصل، وانتشرت بعد ذلك في معظم المطابخ العالمية، يتميز الكلوب ساندويتش بالمذاق الخفيف واللذيذ، كما أن مكوناته كلها صحية.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كلوب ساندوتش بالتونة باستخدام التوست المحمص، ويمكن أيضا تحضير هذه الوصفة في خبز الشوفان لتكون صحية أكثر، ويتم إضافة الخضروات كالخس والطماطم، لكي يزيد من قيمتها الغذائية وتصبح وجبة متكاملة لأنها تحتوي على الكربوهيدرات، البروتينات والدهون.

 

طريقة عمل كلوب ساندوتش بالتونة

 

طريقة عمل كلوب ساندوتش بالتونة

 

مقادير طريقة عمل كلوب ساندوتش بالتونة :

1 عبوة تونة، مصفاة
1 ملعقة كبيرة جبن كريمي سائل
1 كيس شرائح توست
2 حبة خيار مقطعة إلى شرائح
1 رأس خس
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة زبادي
2 ملعقة كبيرة شطة
¼ ملعقة صغيرة خل

طريقة عمل كلوب ساندوتش بالتونة :

1- يخلط الجبن مع التونة، الزبادي، الخيار، الشطة، الخل وعصير الليمون.
2- ونوزع مقدار ملعقة كبيرة من الحشو على شريحة من التوست، ثم يتم توزيعه فوق القليل من شرائح الخس.
3- يغطى كلوب ساندوتش بالتونة بشريحة توست أخرى، ويتم تقطيع التوست بعد إزالة الحواف إلى مثلثات.
4- ويقدم كلوب ساندوتش بالتونة مع شرائح الخيار أو البطاطس المحمرة .

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