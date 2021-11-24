بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل الكب كيك

في دقائق معدودة يمكنك تحضير الكب كيك بمكونات وخطوات سهلة وسريعة ومتوفرة من مطبخك إليك المكونات وطريقة التحضير وفقا لـ موقع برايت سايد

كب كيك للشيف نجلاء الشرشابي

مكونات الكيك



100 جرام سكر ناعم

100 جرام زبدة غير مملحة طرية

2 بيض كبير

1 ملعقة صغيرة معجون فانيليا

80 جرام دقيق ذاتي التخمير

2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة حليب

75 جرام زبدة طرية

150 جرام سكر بودرة

40 جرام مسحوق كاكاو

2-3 ملاعق كبيرة حليب



طريقة تحضير الكيك

-في وعاء كبير اخفقي البيض جيدًا ثم ضيفي باقي مكونات العجين واستمري في التقليب.

- أضيفي خليط كب الكيك السابق فى ورق الكب كيك في قوالب الكب كيك وادخليها الفرن على درجة 170 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.

-ضعى الزبيب والمكسرات على وجه الكب كيك بعد النضج للتزيين وتقدم وبالهنا والشفا.

-قومي بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية



كب كيك للشيف أميرة شنب

100 جرام شوكولاتة داكنة مذابة

45 جرام كاكاو بودرة

120 جرام دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

100 جرام سكر

50 جرام سكر بني

1 ملعقة صغيرة فانيليا

100 مل لبن رايب

100 جرام شوكولاتة شيبس بيضاء

100 جرام شوكولاتة شيبس غامقة

150 جرام زبدة

500 جرام سكر بني

6 ملعقة كبيرة كريمة

ملح

100 جرام شوكولاتة شيبس بيضاء

100 جرام شوكولاتة شيبس غامقة



طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة



-فى العجان يخفق زبدة وسكر وسكر بنى ثم يضاف البيض والفانيليا تدريجيا" مع استمرار الخفق ثم تضاف الشوكولاتة ثم تضاف المقادير الجافة واللبن رايب ثم تخلط جيدا

-ثم تضاف الشوكولاتة شيبس وتقلب

-ثم يوضع خليط الكب كيك فى قالب كب كيك مبطنة بورق وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة