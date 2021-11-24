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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل الكب كيك

كب كيك
كب كيك

في دقائق معدودة يمكنك تحضير الكب كيك  بمكونات وخطوات سهلة وسريعة ومتوفرة من مطبخك إليك المكونات وطريقة التحضير وفقا لـ موقع برايت سايد

 

كب كيك للشيف نجلاء الشرشابي 

 

مكونات الكيك


100 جرام سكر ناعم
100 جرام زبدة غير مملحة طرية
2 بيض كبير
1 ملعقة صغيرة معجون فانيليا
80 جرام دقيق ذاتي التخمير
2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 ملعقة كبيرة حليب
75 جرام زبدة طرية
150 جرام سكر بودرة
40 جرام مسحوق كاكاو
2-3 ملاعق كبيرة حليب
 

طريقة تحضير الكيك 

-في وعاء كبير اخفقي البيض جيدًا ثم ضيفي باقي مكونات العجين واستمري في التقليب.

- أضيفي خليط كب الكيك السابق فى ورق الكب كيك في قوالب الكب كيك وادخليها الفرن على درجة 170 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.

-ضعى الزبيب والمكسرات على وجه الكب كيك بعد النضج للتزيين وتقدم وبالهنا والشفا.
-قومي بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية 

بالشيكولاتة والفانيليا.. طريقة عمل الكب كيك في المنزل

طريقة تحضير الكيك بصوص الكراميل


كب كيك  للشيف أميرة شنب 

 

100 جرام شوكولاتة داكنة مذابة 

45 جرام كاكاو بودرة 

120 جرام دقيق 

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا 

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

ربع ملعقة صغيرة ملح 

2 بيض 

100 جرام سكر 

50 جرام سكر بني 

1 ملعقة صغيرة فانيليا 

100 مل لبن رايب 

100 جرام شوكولاتة شيبس بيضاء 

100 جرام شوكولاتة شيبس غامقة 
150 جرام زبدة 

500 جرام سكر بني 

6 ملعقة كبيرة كريمة 

ملح 

100 جرام شوكولاتة شيبس بيضاء 

100 جرام شوكولاتة شيبس غامقة 


طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة


-فى العجان يخفق زبدة وسكر وسكر بنى ثم يضاف البيض والفانيليا تدريجيا" مع استمرار الخفق ثم تضاف الشوكولاتة ثم تضاف المقادير الجافة واللبن رايب ثم تخلط جيدا

-ثم تضاف الشوكولاتة شيبس وتقلب

-ثم يوضع خليط الكب كيك فى قالب كب كيك مبطنة بورق وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة

كيك كب كيك للشيف نجلاء الشرشابي تحضير الكب كيك كب كيك للشيف أميرة شنب طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة

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