التحالف العربي يستهدف مواقع سرية للطائرات المسيرة في صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إنه "استهدف مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة في صنعاء".

وأضاف التحالف بقيادة السعودية إن "الميليشيا استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيّرة".

وأشار التحالف إلى اتخاذ "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية، الأضرار الجانبية".

وكان التحالف العربي أعلن، فجر اليوم، بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطلب التحالف بقيادة السعودية من المدنيين "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وأشار التحالف إلى أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية وسقوط 110 عناصر من الحوثيين في استهداف مأرب والبيضاء.