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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-11-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن  أسعار الذهب اليوم الأربعاء  24- 11 -2021. 

الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات الإثنين 22- 11- 2021

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 676 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 789 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 902 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6312 جنيها.

وفى سياق متصل بالمعدن الأصفر، قال محمد  زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

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