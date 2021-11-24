من وراء شائعة تسمم طلاب المدارس؟ وزير التعليم يكشف المستور بـ 20 تصريحا

حالة من الجدل أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بعد انتشار أنباء تزعم تسمم بعض الطلاب في محافظات كفر الشيخ وقنا وأسيوط بسبب وجبات التغذية المدرسية.

وانتشرت على السوشيال ميديا أنه في في كفر الشيخ تم نقل 107 طلاب لـ 2 من مستشفيات المحافظة، وخرجوا خلال ساعة ونصف الساعة من دخولهم، بعد أن شعروا بإعياء بسيط لم يصل لـ القيء أو ارتفاع درجات الحرارة، وفي قنا انتشرت أنباء عن الاشتباه في تسمم 131 طالبًا في إحدى المدارس، وفي أسيوط انتشرت أيضا أنباء عن إعياء عدد من الطلاب عقب تناولهم الوجبة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بمركزي البداري والقوصية، كما تم تجميع الوجبات بعد تسليمها بالأمس بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط بعد ظهور حالات إعياء بعد توزيع الوجبة.

وفي هذا الإطار حسم الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم، الجدل المثار بشأن وجبات التغذية المدرسية بعدد من التصريحات كما يلي:

أرجو من أولياء أمور طلاب مدارس كفر الشيخ وأسيوط وقنا أن يطمئنوا تماما فلا توجد أي مشكلة على الإطلاق في الوجبات.

نؤكد للرأي العام سلامة وجودة الوجبات المدرسية التي يتم توزيعها هذا العام.

تقارير المعامل المركزية لوزارة الصحة أكدت أنه لا توجد حالة تسمم واحدة بين تلاميذ المدارس.

التقارير الطبية لتلاميذ محافظات كفر الشيخ وأسيوط وقنا مكتوب فيها ان الحالة ليست تسمما ولكنها عبارة عن إعياء وادعاء إصابة.

أسيوط وحدها فيها 700 ألف تلميذ مستفيد من الوجبات المدرسية.

الوجبات المدرسية تغطي 12 مليون تلميذ يوميا والرئيس شخصيا مهتم بها.

بعض الناس تروج لصرف مبالغ مالية نظير ادعاء إفساد مشروع الدولة أو إحراجها وهذا يتكرر كل عام.

أصحاب المصالح شغلوا جميع مسئولي الدولة وجميع وسائل الإعلام بقضية غير موجودة.

نناشد وسائل الإعلام عدم استخدام كلمة تسمم لحين صدور تقارير وزارة الصحة بشكل رسمي.

البعض يتربحون من تضخيم الأمور في وسائل الإعلام.

الدولة كلها مهتمة بسلامة التغذية وهيئة سلامة الغذاء.

جميع الأجهزة الرقابية والأمنية تعمل في صمت للبحث عن المتورطين وراء شائعات تسمم طلاب المدارس.

اعتدنا على أنه مع كل نجاح تحققه الدولة تظهر شائعة لإلهاء الناس عما تم إنجازه.

قناتا “مكملين” و"الشرق" عملتا على أزمة التغذية المدرسية، وهذا يوضح هوية أصحاب المصلحة.

صغار الموردين الذين كانوا يتربحون من التغذية المدرسية في السنوات السابقة من مصلحتهم إثارة الجدل حول نظام التغذية الجديد.

التغذية المدرسية المصرية آمنة تماما ولا يوجد فيها أي مشكلة وكل ما يقال ضدها لا أساس له من الصحة.

وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء صممت تكوين الوجبات بـ 5 أنواع تستهدف الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية مثل التقزم والسمنة.

مصنع “سايلو فودز” يقوم بمنظومة هائلة بإنتاج الوجبات بمواصفات وزارة الصحة وتوزيعها على مستوى الجمهورية بنسب الحضور الفعلية.

الوجبات المدرسية لا يتم تخزينها مثلما كان يحدث في الأعوام الماضية، التغذية تصل للمدارس "اليوم بيومه".

محافظة مثل أسيوط فيها 700 ألف طالب منهم 100 شكوا أن لديهم “مغص”، فهذا رقم صغير لا يصح أن نصنع منه خبرا يهدد مشروعا قوميا بأكمله.

قررنا وقف الوجبات في المحافظات الثلاثة لحين انتهاء التحقيقات، وهذا إجراء احترازي طبيعي "النائب العام يحقق".

تعليمات التعليم لضمان سلامة وجبات التغذية المدرسية

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات التعليمية بشأن تقديم وجبات التغذية المدرسية للطلاب المستهدفين طوال العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وتمثلت هذه التعليمات فيما يلي:

اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في أماكن استلام وتوزيع الوجبات وأماكن تخزين وإعداد وتقديم الوجبات المطهوة مع الالتزام بالنظافة الدورية واستخدام المطهرات وأدوات التنظيف.

ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تقديم التغذية المدرسية لتلاميذ المدارس الداخلية ومدارس التربية الخاصة والمدارس الرياضية (إعدادي - ثانوي).

الالتزام بالاعتمادات المالية المتاحة على أن تتضمن إخطار الوزارة بنوع التعاقد للوجبات الجافة والمطهية (مناقصة عامة / مناقصة محدودة / الأمر المباشر / عدد التلاميذ المستفيدين) المبالغ المخصصة لكل وجبة / عدد أيام التغذية / سعر الوجبة، على أن يرسل صورة من أمر التوريد والعقد.

ضرورة توفير طبيب بيطري للمدارس التي تقدم بها الوجبات المطهوة للإشراف على استلام أصناف (الدواجن / الأسماك / اللحوم) للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، وذلك بعد العرض على المحافظ للموافقة على تخصيص طبيب بيطري.

التأكد من سلامة مصادر مياه الشرب بالمدارس وفي حالة وجود خزانات بالمدارس يتم إخطار الصحة وبالمتابعة الدورية والإشراف وقيام عمال المدارس بالتنظيف بصفة دورية تحت إشراف مسئول البيئة والسكان بالمدرسة لضمان السلامة العامة.

الالتزام بعدم بيع أصناف غذائية تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية ومكسبات طعم غير صحية واستبدالها بأصناف مفيدة وصحية وفقا للتعليمات المبلغة من الإدارة العامة للتغذية، ويتم متابعة ما يقدم من أصناف جيدة ومفيدة بالجمعية التعاونية الطلابية أو الوحدة المنتجة على أن يتم إعداد اجتماع يضم مسئولي التربية الاجتماعية والمدرسة المنتجة والبيئة والسكان مع موجه عام التغذية مع بداية الدراسة للتنسيق وإرسال نسخة منه إلى الإدارة العامة للتغذية.

ضرورة توافر النشرات والتعليمات ومستندات التغذية بالمدارس (محضر تشكيل لجنة التغذية / الشهادات الصحية محضر الفحص اليومي / إذن الصرف اليومي / استمارة بيان الوجبات المجمعة / تفويض مندوب التعهد / إجمالي الغرامات.. إلخ).

يتم التنسيق بين المديرية (الجمعيات الأهلية / مجلس الأمناء / جمعيات رجال الأعمال بالمحافظة) للبحث عن سبل لدعم التغذية المدرسية بالمديرية لتوسيع قاعدة المستفيدين تفعيلا لدور المشاركة المجتمعية على أن تخطر بما اتخذ حيال ذلك، ولا يتم التنفيذ في أي جهة محلية قبل موافقة الإدارة العامة للتغذية.

عدم تداول أي وجبة تظهر عليها أعراض الفساد الظاهري (انتفاخ العبوة - وجود تسريب - عفن - تغير اللون - وجود رائحة كريهة).

وتمت إضافة بدائل جديدة للوجبات من شركة “سايلو فودز” كالتالي:

رياض الأطفال: باكو بسكويت سادة 20 جراما مدعم بافيتامينات والمعادن - علبة عصير 20 مل بطعم الفواكه.

- المرحلة الابتدائية: باك وبسكويت 40 جراما مدعم بالفيتامينات والمعادن - رغيف خبز 60 جراما - قطعة حلاوة 40 جراما- ساندويتش محشو جبنة - علبة عصير 200 مل بطعم الفواكه.

- المرحلة الابتدائية: باك وبسكويت 40 جراما مدعم بالفيتامينات والمعادن - رغيف خبز 60 جراما - قطعة حلاوة 40 جراما- ساندويتش محشو جبنة - علبة عصير 200 مل بطعم الفواكه. يتم وضع تعليمات واضحة بعدم تخزين المنتجات داخل المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهيئة ستقوم بتفعيل دورها في متابعة توريد وجبات التغذية المدرسية بالمدارس، وسيتم التأكيد على توزيع الوجبة المدرسية وفقا للحضور الفعلي على أن يتم عمل محضر إثبات حالة بأي مرتجع، ولا يتم تخزين الخبز الطازج أو المحشو أو الباتيه أو الكرواسون، وعند وجود ضرورة تستوجب التخزين لا يتم توزيعه على الطلاب في اليوم التالي ويتم تسليمه كمرتجع.