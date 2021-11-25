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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الكلية بـ 30 ألفا .. كشف عصابة للاتجار بالأعضاء

تجارة الأعضاء
تجارة الأعضاء

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عناصر تشكيل عصابى لتسهيل وإجراء عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية بينهم 3 أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى و6 آخرين، تخصص في تجارة الأعضاء البشرية «زراعة الكلى» خارج الإطار القانونى، وأنهم يقومون باستقطاب الضحايا عن طريق الإعلانات وتم التوصل إلى 25 ضحية، وتولت النيابة التحقيق.

شاهد الفيديو:


وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد خالد رئيس النيابة ان مباحث الأموال العامة رصدت معلومات بقيام سماسرة باستقطاب الشباب ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلي – فص كبدي" مقابل مبالغ مالي.
ولمزيد من التفاصيل حول كشف عصابة للإتجار بالأعضاء شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:
 

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