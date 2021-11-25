الكلية بـ 30 ألفا .. كشف عصابة للاتجار بالأعضاء

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عناصر تشكيل عصابى لتسهيل وإجراء عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية بينهم 3 أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى و6 آخرين، تخصص في تجارة الأعضاء البشرية «زراعة الكلى» خارج الإطار القانونى، وأنهم يقومون باستقطاب الضحايا عن طريق الإعلانات وتم التوصل إلى 25 ضحية، وتولت النيابة التحقيق.

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وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد خالد رئيس النيابة ان مباحث الأموال العامة رصدت معلومات بقيام سماسرة باستقطاب الشباب ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلي – فص كبدي" مقابل مبالغ مالي.

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