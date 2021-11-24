شاهد.. والتر بواليا يحتفل بخطوبته

احتفل والتر بواليا، مهاجم النادى الأهلى المعار إلى فريق مالاتيا سبور التركى، بخطوبته فى حفل بسيط جمع أسرة وأصدقاء العروسين .

ونشر والتر بواليا ، مجموعة من صور التي تجمعه بخطبته خلال حفل خطوبته الذي اتسم بالبساطة ، حيث كان يجلس علي الارض ويقدم لها خاتم الخطبة.



وتعاقد الأهلى مع والتر بواليا قادما من الجونة فى يناير الماضي، في صفقة كبدت خزينة القلعة الحمراء 22 مليون جنيه.

و بدأ مسئولو النادى الأهلى فى تحديد احتياجاتهم من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وسد العجز فى بعض المراكز التى تحتاج للدعم، من أجل الاستمرار على المنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية.