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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن يستعد لتنفيذ أكبر مسابقة لأوائل الطلبة بالشهادات العامة في بني سويف

مستقبل وطن بني سويف
مستقبل وطن بني سويف

بدأت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الاستعداد لتنظيم مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي في الشهادات التعليمة المختلفة " الابتدائي والإعدادي والثانوي"، والتي مقرر أن تنطلق 6 ديسمبر القادم.


حيث عقدت أمانة التعليم بالحزب في المحافظة، لقاء تنسيقيا، اليوم بحضور الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والأستاذ محمد رمضان مدير عام التعليم العام، وربيع محمد يوسف مدير الخدمات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية السبع، وأعضاء اللجنة العليا المشرفة على المسابقة في المحافظة، في إطار دور الحزب المجتمعي برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، وإشراف النائب حسام العمدة امين الحزب في بني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، والدكتورة منى عبد الله امين التنظيم عضو الهيئة البرلمانية للحزب.


وقال الدكتور الحسين دهشان القائم بعمل أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن في بني سويف، إن المسابقة سوف يتم تنفيذها على 4 مراحل، الأولى بين المدارس في مرحلتي (الابتدائية، الإعدادية) على مستوى المجلس القروي، لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية تمثل المجلس القروي، تليها المرحلة الثانية على مستوى المراكز والأقسام والأحياء (الإدارات التعليمية)، والتي تخوض فيها المرحلة الثانوية المسابقة في كل مركز/ قسم/ حي، والمدارس الابتدائية والإعدادية الفائزة من المرحلة الأولي بالإضافة للمدارس الابتدائية والإعدادية في المدن التي ليس لها مجالس قروية، على أن تتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل قسم/ مركز/ حي في كل مرحلة تعليمية، ثم المرحلة الثالثة والتي تكون على مستوى المحافظة (مديرية التربية والتعليم) وتخوض المنافسة الفرق الفائزة من المرحلة الثانية على مستوى المركز/ القسم/ الحي، وتتم التصفيات لتحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة في كل مرحلة تعليمية، ثم المرحلة الرابعة (التصفية النهائية) على مستوى الجمهورية وتتم بين فرق المحافظات لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لكل مرحلة.


وأشار الدكتور ممتاز حجاب القائم بعمل أمين لجنة التدريب والتثقيف، إلى أن الفريق الواحد يتكون من 10 طلبة / طالبات بينهم 5 أساسيين و5 احتياطيين، وتخصص كل مدرسة2 للإشراف التنظيمي للفريق، على أن تكون الأسئلة جزء تحريري واخر شفوي من المقررات الدراسية وتمثل 75% من الأسئلة بينما يكون 25 % لاختبارات الذكاء والمهارات الشخصية والثقافة العامة.


وقال النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، رئيس اللجنة العليا المشرفة على المسابقة، إن الحزب يهدف من هذه المسابقات تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.


من جانبها قالت النائبة منى عبد الله أمين التنظيم بالحزب نائب رئيس اللجنة العليا المشرفة على المسابقة بالمحافظة، " بدأنا بتشكيل اللجنة العليا المشرفة على المسابقة، ثم عقدنا عدة لقاءات مع القيادات التعليمية بالمحافظة، ثم لقاء تنسيقي مع وكيل وزارة التربية والتعليم حضره مديرو الإدارات التعليمية، من أجل الإعداد الجيد للمسابقة التي سوف تكون من أكبر مسابقات أوائل الطلبة، وسيكون هناك حافزا وجوائز قيمة للفرق الفائزة.

بني سويف محمد رمضان وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم برلمانية محافظة بني سويف مستقبل وطن لجنة التدريب والتثقيف

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