سمية الخشاب لـ جمهورها : مفيش راجل بقى راجل

نشرت الفنانة سمية الخشاب تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصير "تويتر".



وكتب سمية الخشاب “ مفيش صاحب بيتصاحب مفيش راجل بقى راجل هنتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل ”.



وشاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم".



وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.