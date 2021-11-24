أحمد موسى يقدم تقريرا من أمام مؤسسة أبو العينين أثناء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالى الجيزة وأرض اللواء يتلقون لقاح كورونا من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن يحصل على اللقاح فى وقت قصير دون الوقوف لـ وقت وطوابير.



ولفت أحمد موسى إلى أن الدولة تيسر على المواطنين، ولذلك نطالب الجميع بالإسرع من أجل الحصول على لقاح كورونا.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا من أمام مؤسسة أبو العينين، ولحظة حصول المواطنين على لقاح كورونا.



وقالت سيدة خلال التقرير :" جينا هنا مؤسسة الحاج محمد أبو العينين و حصلنا على اللقاح فى وقت قصير، و الجمعية تقدم التطعيمات و كل شيء للمواطنين".



كما قال شاب :" التطعيم آمن والمؤسسة تنظم عمليات الدخول".



وكشف مواطن آخر خلال التقرير :" حصلت على اللقاح فى 5 دقائق من مؤسسة الحاج محمد أبو العينين".



وقدم عدد كبير من المواطنين الشكر لـ مؤسسة أبو العينين، والنائب محمد أبو العينين لتقديم الخدمات الكثيرة للمواطنين.



