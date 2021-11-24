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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: آبي أحمد يغادر أديس أبابا.. ودول العالم تسحب رعاياها.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، ترك العاصمة أديس أبابا للمدنيين.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تزعم زيفا أن الفيديو المتداول لأسرى قوات آبي أحمد التي وصلت إلى 11 ألف أسير غير صحيح، مشيرا إلى أن هناك معلومات متداولة غير مؤكدة تشير إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي قرر قتل عدد من أسرى تيجراي لرفع الروح المعنوية لقواته.


وأضاف «العالم أجمع يرى أن سقوط أديس أبابا قادم، في ظل تقدم قوات تيجراي»، لافتا إلى أن عددا من الدول طالبت رعاياها بمغادرة إثيوبيا بينها إيطاليا والنمسا، وهو ما ينذر باقتراب وقوع حرب في العاصمة.


وأكمل موسى موضحا أن 2 مليون مواطن غادروا تيجراي بسبب جرائم آبي أحمد.


 

أحمد موسى أديس أبابا أبي أحمد اثيوبيا تيجراي

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