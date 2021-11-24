غدًا افتتاح طريق الكباش.. أحمد موسى: الدولة لديها خطة محددة في كل المجالات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يترقب غدا الخميس الساعة السابعة والنصف حدثا عالميا احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد أن الدولة لديها خطة محددة في كل المجالات، مضيفا أن لدينا احتفالية مهمة في الصعيد حيث «يشرفني كوني منتميا له».



وأشار إلى أن هناك عددا غير مسبوق من وسائل الإعلام تنقل الحدث المهم غدا الخميس.



و تَساءَلَ موسى هل لو الدولة في غير وضعها الحالي أمنيا واقتصاديا كانت تستطيع عمل احتفالية طريق الكباش أو احتفالية نقل المومياوات الملكية قبل ذلك؟.



