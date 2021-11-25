أدعية الحمل والولادة.. كلمات لحفظ الجنين

أدعية الحمل والولادة .. على المسلم أو المسلم اللجوء إلى الله في السرَّاء والضرَّاء، ونتوسَّل إليه في الشدَّة والرَّخاء، ونلجأ إليه في الكُرب؛ فإنَّ الدعاء عباد ، وورد عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه- قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وآله وسلم- يَقُولُ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأَ: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، [غافر: 60]»، رواه الترمذي، لذلك ينبغي على الحامل عندما يشتدُّ عليها ألم الولادة وتتعسَّر ولادتها أن تلجأ إلى الله ليجيب الله دعائها ويسهل عليها ولادتها.

دعاء الولادة

أَمر أم سَلمَة وَزَيْنَب بنت جحش - رضي الله عنهما- أَن يأتيا فَاطِمَة - رضي الله عنها- لما دنا ولادها، فَيقْرَآ عِنْدهَا آيَة الْكُرْسِيِّ، وقوله تعالى: «وإِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»، [الْأَعْرَاف: 54]، ويعوِّذاها بالمعوِّذتين»،أخرجه ابن السني.

- «رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ»، (البقرة: 286)- أواخر سورة البقرة-.

- «اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ»،(الرعد: 8).

-«وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ»،(فاطر: 11).

- «وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، (النحل: 78).

- "اللهم أسألك حُسْن الخُلُق وهَوْن الطَّلْق، يا خالق النفْس من النفْس، يا مُخَلِّص النفْس من النفْس، يا مُخْرِجَ النفْس من النفْس، خلِّصني".

-"اللهم يا مسهِّل الشديد، ويا مليِّن الحديد، ويا مُنْجِز الوعيد، يا من هو كل يومٍ في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أَدفَعُ ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله".

-"اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزَنَ سَهْلًا".

أدعية الحمل والولادة

اللهم إن ضرورتي قد حَفت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها، يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اخرج أيها المولود بقدره الملك والمعبود يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء، وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك علي كل شيء قدير أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، أصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

اللهم اجعل ولادتي بردًا وسلامًا علي وعلى جنيني، كما جعلت النار بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم، يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد أخرجني من حلقة الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع ما يطاق وما لا يُطاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أدعية لحفظ الجنين

لم يرد في السنة النبوية ما يتعلّق بأدعية مخصصة للمرأة الحامل أو جنينها، إلا أنه يمكن دعاء بعض الأدعية العامة من الأم لجنينها ولو لم ترد في السنة، ومنها ما يأتي:

1- «اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّة، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين».

2- «اللهم إنّى أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردًّا سالمًا معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلمًا مؤمنًا، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل».

3- «اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين».

4- «اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم إنّي عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسالك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب طفلي، ونور صدره، وجلاء حزنه، وذهاب همّه».

5- «اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي فرده لي عند مولده مردًا سالمًا، معافى من كل شر وكل مرض وكل أذى، اللهم رده لي فى أحسن حال من غير زياده أو نقصان، واجعل له جمال سيدنا يوسف –عليه السلام- وأخلاق سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لا تضيع ودائعك ولا خاب ولا ندم من استودعك».

6- «اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، اللهم إنك وهبته لي من غير حولٍ مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حولٍ مني ولا قوة، اللهم اجعله من صالح عبادك، وحفظة كتابك، ومن أحسن الناس دينًا وعبادة وأخلاقًا، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشةۚ».

7- «اللهم امنن علينا وعليه بكل ما يصلحه في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل له الذكر الجميل في الدنيا والآخرة، وألبسه من ملابس الجمال والكمال الحلل الفاخرة، اللهم سلّمه من العلل والأوبئة والآفات، اللّهم امدد لي على أحسن حال في عمره، وافسح لي بعافية منك في آجاله، آمين. اللهم سلّمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، في الإعلان والإسرار، واهده لما تحبه منه واغفر له يا غفار».

أدعية عند حدوث الطلق

عند الطلق وفي كل وقت من أيام الحمل رددي هذه الأدعية:

1- « اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا» .

2- دبر كل صلاة: (اللهم أسألك حسن الخلق وهون الطلق).

3- آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص والزلزلة ويس و سوره الملك .

4- دعاء الكرب: (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ).

5- « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم».

6- « قل اللهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنّك علي كل شيء قدير».

7- « اللهم أنت فارج الهم، ورافع الكرب، أنت الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا أنت، اللهمّ إني أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو اطلعت به أحد خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو احتفظت به في كتابك يا حي يا قيوم، اللهمّ إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تفرج همي، وتزيل الكرب عني»>