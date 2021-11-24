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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تشوق المتابعين لأحدث أعمالها الفنية "حلم".. شاهد

لطيفة
لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة، صورا من كواليس أحدث أعمالها الفنية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت لطيفة مرتدية بليزر باللون الأسود، مع بلوزة باللون الأخضر، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، واضعة ميك اب بالألوان الترابي الرقيقة.

 

وعلقت لطيفة علي الصور كاتبة: “سعيدة بانتهائي من تصوير قصيد #حلم كلمات الشاعر الكبير الراحل #حسين_السيد و الحان الموسيقار الكبير الدكتور #طلال اللي باسعد دايما اني اغني من الحانه .. و اخراج المتميز الرائع #وليد_ناصيف وسعادتي هتكمل بحبكم ليها بإذن الله”.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ لطيفة، كالاتي:

“بالتوفيق يا نجمة - القمر - بالتوفيق لطيفة ومنتظرين الكليب على نار”.

 

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وانتهت النجمة لطيفة من تسجيل أحدث أغانيها وهي قصيدة "حلم"، كما انتهت من تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف، الذي بدأ عمليات المونتاج النهائية تمهيدا لطرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وأكدت لطيفة في تصريحات صحفية أن قصيدة "حلم" هي آخر قصائد الشاعر الراحل الكبير حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

 

وأشارت لطيفة إلى أنها قررت غناء القصيدة بعد أن سمعت لحنها المميز الذي وضعه الموسيقار الدكتور طلال، فتحمست وقررت أن تعيد إلى الأذهان عمل فني مهم لأحد رواد الشعر العربي، كاشفة عن سعادتها بالتعاون مع الموسيقار الكبير الدكتور طلال، خاصة أنه يلحن لها من منطقة تبرز قوة صوتها، مؤكدة أنه له بصمة خاصة بألحانه للأغنية العربية، وصاحب مدرسة خاصة في التلحين الموسيقي.

 

وكشفت لطيفة أن المخرج وليد ناصيف، وضع فكرة مناسبة للكليب، حيث تظهر بأجواء جديدة ومختلفة تماما تتناسب مع أجواء الشتاء وحالة الحنين للماضي، واستغرق تصوير الكليب ثلاث أيام بإحدى استوديوهات شبرمنت.

 

وأشارت لطيفة أن الكليب سيتم طرحه في الأيام الأولى من ديسمبر المقبل، بعد أن ينتهي المخرج من عمليات المونتاج، وبعد عودتها من دبي، حيث تسافر لإحياء حفلة ضخمة هناك على هامش فاعليات إكسبو دبي 2020.

 

يشار إلى أن آخر أعمال النجمة لطيفة كانت أغنية "الأستاذ"، التي طرحتها بطريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا، كما وصلت إلى ما يقرب من 7 ملايين مشاهدة حتى الآن، وبعد مرور شهر تقريبا على طرحها.

 

لطيفة الفنانة لطيفة قصيدة حلم حلم اغنية الاستاذ

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