صرف رواتب العاملين بالدولة لليوم الثاني غدا

بدء موظفوا الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة؛ تقاضي رواتبهم عن شهر نوفمبر، بداية من اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، على أن يستمر على مدار 4 أيام، حيث تستكمل غدا الخميس صرف الرواتب لليوم الثاني.

وأعلنت وزارة المالية في تقرير صادر عنها إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالوزارات والمصالح والجهات التابعة من الكيانات الخاضعة للموازنة العامة والهيئات الخدمية والاقتصادية علي مستوي المحافظات بواقع 60 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

قالت الوزارة إنه سيتم البدء في عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة علي مدار الأيام متصلة بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، حيث ستشمل عمليات الصرف 3 مجموعات وظيفية واستكمال صرف بقية الرواتب لمدة يومين .



وأشارت الوزارة إلى أن عمليات صرف المرتبات ستبدأ اعتبارا من 24 حتي 29 من نوفمبر الجاري، حيث سيتم صرف رواتب 33 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ضمن المجموعة الاولي .



وستصرف المجموعة الثانية وعددها 9 جهات تابعة ومستقلة يوم الخميس التالي له، ثم صرف رواتب المجموعة الثالثة وعددها 13 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم التالي له، وسيتم استكمال عمليات الصرف يومي 28 و 29 من نوفمبر الجاري لباقي الجهات.

وقالت وزارة المالية إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

يشار إلى أنه مع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.