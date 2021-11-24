اتهمت دجالا بالزواج بها تحت تأثير المخدر.. وهذا ما حدث لها |شاهد

قالت سلمى، السيدة التي اتهمت دجالا بالزواج منها تحت تأثير الدجل والشعوذة، إن هذا الدجال بعد أن سافر دبي بـ 3 أشهر، أرسلت له “انني حامل” في الشهر الثالث"، ولكنه لم يستجب لي “وكل كلمة قالها هي كدب ومردش عليا”.

وأضافت سلمى، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن التحاليل التي قمت باجرائها، كشفت عن الحمل، مشيرة إلى أنني تواصلت معه بمكالمة “فيديو كول” وأكدت له الحمل.

وتابعت السيدة التي اتهمت دجال بالزواج منها تحت تأثير الدجل والشعوذة، أنه ظهرت عليه الفرحة بعد أن أكدت له أنني حامل، ولكني “رفضت أن استمر معه” وقلتله "أنا ميشرفنيش انني أكمل معاك".

تحت تأثير الدجل والشعوذة

وأشارت السيدة التي اتهمت دجال بالزواج منها تحت تأثير الدجل والشعوذة في النهاية “قررت انني أضحك عليه وأقوله انني مش حامل عشان يبعد عني"